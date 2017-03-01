ERG и акимат Актюбинской области поддержат социально значимые проекты региона

Евразийская Группа (ERG) и акимат Актюбинской области заключили Меморандум о взаимном сотрудничестве по реализации социальных проектов на 2017 год, передает пресс-служба ERG.

Евразийская Группа ежегодно берет на себя обязательства по финансированию значимых для региона инфраструктурных, социальных и культурных проектов. За последние пять лет (2012 – 2016 гг.) социальные инвестиции ERG в Актюбинской области составили порядка 17 млрд тенге. Из них только на спонсорство и благотворительность – более 5,3 млрд тенге. Благодаря поддержке Группы асфальтируются дороги, строятся инженерные сети, проводится освещение и озеленение, ремонтируются детские сады, развиваются спортивные клубы. Традиционную помощь получает Хромтауский горнотехнический колледж – кузница кадров для Донского ГОКа, а также воспитанники Алгинского детского дома.

Сумма, направляемая ERG в рамках Меморандума, составит более 1 млрд тенге. Самый крупный проект, который будет профинансирован в рамках Соглашения – строительство Дворца юношеского творчества в Актобе стоимостью 989 млн тенге. Один из самых современных и необходимых для города объектов, построенный за последние годы, должен открыть свои двери для молодых актюбинцев в этом году. В рамках Меморандума также будет рассмотрена возможность строительства детского сада в Хромтау на 280 мест по принципу государственно-частного партнерства.

Samsung прекратит свою работу как единый конгломерат

Кроме того, в Актобе подписан Меморандум о взаимопонимании между АО «ТНК Казхром», акиматом Актюбинской области и Территориальным объединением профсоюзов «Профсоюзный Центр Актюбинской области» о сотрудничестве по вопросам стабилизации производственных процессов, обеспечения трудовых прав и трудоустройства работников. Соглашение призвано обеспечить стабильную работу производственного комплекса, сохранение рабочих мест и принятие мер по обеспечению занятости персонала.

Eurasian Resources Group (ERG) является компанией, занимающейся добычей и обогащением природных ресурсов, имея полностью интегрированные горнодобывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и маркетинговые операции. Группа представлена предприятиями и проектами развития бизнеса в 14 странах на четырех континентах.