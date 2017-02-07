Etihad Aviation Group и Lufthansa Group расширяют сотрудничество

Etihad Aviation Group и Lufthansa German Airlines, часть крупнейшей европейской авиационной группы, объявляют о расширении сотрудничества. На пресс-конференции в Абу-Даби главные исполнительные директора компаний рассказали о деталях нового коммерческого партнерства.

Авиационные группы договорились о контракте на международное кейтеринг-обслуживание на сумму $100 млн, а также подписали меморандум о взаимопонимании для дальнейшего сотрудничества в рамках технического обслуживания и ремонта воздушных судов.

Джеймс Хоган, президент и главный исполнительный директор Etihad Aviation Group, отметил: "Партнерские соглашения лежат в основе нашей стратегии и остаются фундаментальным фактором, который позволяет эффективно конкурировать на международном рынке. Наше сотрудничество, не подразумевающее долевое участие, с одним из известнейших в авиационной индустрии брендов вне всяких сомнений одно из самых выдающихся, когда-либо анонсированных нами. Оно станет основой для расширения сотрудничества между нашими организациями в будущем. Соглашение демонстрирует приверженность Etihad Aviation Group и Абу-Даби стратегии развития на европейском рынке".

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"Мы с радостью приветствуем возможность укрепления нашего партнерства с Etihad Aviation Group. Вместе мы сможем принести больше пользы клиентам и акционерам. Сотрудничество с Etihad Aviation Group идеально соотносится с глобальной стратегией авиаперевозчиков и обслуживающих компаний, входящих в Lufthansa Group", - заявил Карстен Шпор, председатель совета директоров и главный исполнительный директор Lufthansa Group.

В рамках четырехлетнего контракта компания LSG Sky Chefs, принадлежащая Lufthansa, будет предоставлять кейтеринг-услуги Etihad Airways в 16 городах Азии, Европы, Северной и Южной Америки. Благодаря этому LSG Sky Chefs станет крупнейшим поставщиком услуг по организации бортового питания национальному авиаперевозчику Объединенных Арабских Эмиратов за пределами Абу-Даби.

Кроме того, Etihad Aviation Group и Lufthansa Technik подписали меморандум о взаимопонимании, в рамках которого компания будет обеспечивать техническое обслуживание и ремонт воздушного флота Etihad Airways и ее партнерских авиакомпаний, а также взаимодействовать с Etihad Airways Engineering.



В будущем Etihad Airways и Lufthansa рассматривают и другие варианты сотрудничества, в том числе в сфере грузовых перевозок, закупок и услуг для пассажиров, которые позволят совершенствоваться как на европейском, так и на глобальном уровне.



Ранее авиационные группы объявили о код-шеринговом сотрудничестве, которое вступило в силу 1 февраля 2017 года. В рамках соглашения Lufthansa разместит код "LH" на двух ежедневных рейсах Etihad Airways из Абу-Даби во Франкфурт и Мюнхен. В свою очередь, национальный авиаперевозчик ОАЭ разместит код "EY" на дальнемагистральных беспосадочных межконтинентальных рейсах из Франкфурта, деловой столицы Германии, в Рио-де-Жанейро и Боготу после получения одобрения со стороны государственных органов.



Благодаря код-шеринговому соглашению расширятся маршрутные сети обеих авиакомпаний: Lufthansa увеличит свое присутствие на важнейших рынках Индийского субконтинента через Абу-Даби, в то время как Etihad получит доступ к Южной Америке через Германию.

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Для удобства клиентов Etihad Airways перенесет свои рейсы в хабовые терминалы Lufthansa: из Терминала 2 в Терминал 1 во Франкфурте, из Терминала 1 в Терминал 2 в Мюнхене.

В декабре 2016 года Lufthansa Group заключила соглашение с Airberlin, 29% акций которой принадлежат Etihad Aviation Group, на передачу 38 воздушных судов в мокрый лизинг. 33 из них достанутся Eurowings Group, дочернему подразделению Lufthansa, специализирующемуся на коротких беспосадочных перелетах, а пять - Austrian Airlines, авиакомпании входящей в Lufthansa Group. Соглашение, подписанное 16 декабря 2016 года, вступит в силу 10 февраля 2017 года. Его срок составит шесть лет.

