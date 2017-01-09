Евразия выплатила клиентам за 2016 год по АвтоКаско свыше 1 млрд тенге

За 2016 год СК «Евразия» выплатила по страхованию автомобильного транспорта (АвтоКаско) свыше 1 млрд тенге. «На сегодняшний день мы отмечаем рост числа договоров по данному виду страхования и, соответственно, выплат по ним. Мы предполагаем, что объем страховых выплат по нашей компании в наступившем году, как и в 2016 году, также будет стремительно расти вверх. Мы доказываем свою состоятельность и на деле подтверждаем свое основное предназначение — а именно, выплачивать страховые суммы и предоставлять полноценную страховую защиту» – заявил Исполнительный директор СК «Евразия» Шакир Иминов.

Общая сумма выплат по страхованию автомобильного транспорта (АвтоКаско) Евразии составила в декабре свыше 80 млн тенге. Самую крупную выплату в прошлом месяце Евразия произвела владельцу KIA Sportage, пострадавшему на автодороге, где машина, превысив скорость и не справившись с управлением, допустила опрокидование. В результате страхового случая автомобиль получил значительные механические повреждения. KIA Sportage был застрахован в Евразии по рискам - угон, ущерб, пожар. По страховому случаю клиент получил свыше 3,2 млн тенге.

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«В сегодняшних экономических условиях каждый из нас в лице страховой компании хочет иметь, прежде всего, надежного партнера, который не подведет в трудную минуту и предоставит профессиональную надежную защиту. По статистике все больше казахстанских страхователей обращают внимание на опыт работы компании, ее репутацию, устойчивость к внешним неблагоприятным факторам. Из позитивных аспектов АвтоКаско наиболее привлекательный из них – это финансовый. Вам не придется занимать деньги или отказываться от намеченных покупок. Для того, чтобы получить причитающуюся Вам выплату, вовсе не обязательно иметь юридическое образование или обладать какими-то особенными связями, как это, почему-то, принято считать. Необходимо лишь при покупке страхового полиса четко понимать права и обязанности сторон, прописанные в договоре» - подытожил Шакир Иминов.

Однако если раньше данный вид страхования был по карману лишь весьма обеспеченным людям, то теперь он стал доступным практически для каждого. В связи с этим, существенно возросло число автовладельцев, которые смогли оценить преимущества данного вида страхования на себе. Также рост числа водителей, оформляющих полис добровольного автострахования, во многом связан и с увеличением уровня опасности на дорогах.

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Евразия напоминает, что самый лучший вариант выбрать страховую компанию для своего «железного коня» - это посмотреть на официальном сайте регулятора - www.nationalbank.kz (раздел Статистика - Показатели финансового сектора - Страховой сектор - Финансовые показатели - Сведения по страховым (перестраховочным) организациям РК).