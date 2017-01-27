Европейский инвестиционный банк выделит кредит «КазАгро» в ближайшее время, говорится в электронном письме старшего пресс-секретаря Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Душана Ондрейичка в ответе на запрос корреспондента «Курсивъ».

«В отношении проекта «КазАгро» сейчас завершаются переговоры, и мы ожидаем, что кредит будет подписан в ближайшие несколько месяцев», - сообщил представитель ЕИБ.

По данным правовой системы «Әділет», в рамках меморандума о взаимопонимании между правительством Республики Казахстан и Европейским инвестиционным банком, ЕИБ одобрил кредит «КазАгро Климат» для малых и средних предприятий, а также микро-, малых и средних предприятий на сумму до 200 млн евро. Между тем казахстанский веб-сайт www.vlast.kz сообщал в мае 2014 года о том, что «КазАгро» сможет привлечь от ЕИБ кредитные средства на сумму 150 млн евро.

Кроме того, в Европейском инвестиционном банке продолжают сотрудничать с казахстанскими институтами развития - Банком развития Казахстана и «Даму».

«Кредит БРК будет предоставлен в ближайшее время. Выделение средств в рамках этого займа не были трансформированы в выдачи кредитов из-за большой девальвации национальной валюты и последующих отзывов заявок от казахстанских партнеров. Мы ожидаем, что кредит будет освоен в этом году. Сотрудничество с БРК складывается превосходно», - отметил Душан Ондрейичка в своем письме.

Новостное агентство «Казинформ» сообщало в феврале 2014 года, что ЕИБ планирует открыть кредитную линию БРК на льготных условиях на общую сумму 120 млн евро. Согласно условиям соглашения между банковскими институтами, заем был ориентирован на кредитование казахстанских предприятий средней капитализации в сферах энергетики, инфраструктуры, промышленного производства, включая проекты, благотворно влияющие на экологию.

«Кредит «Даму», относящийся к «зеленым» проектам, был только совсем недавно подписан. ЕИБ будет работать по трем аспектам, чтобы выделить кредит как можно быстрее и по возможности увеличить сумму. Три аспекта это следующие факторы – наличие местной валюты по линии Национального Банка Казахстана, наем технических специалистов для развития компетенций и быстрого освоения кредитной линии, подготовка предварительных условий», - уточнил представитель Европейского инвестиционного банка.

Согласно сообщению пресс-службы АО «Байтерек» осенью прошлого года, фонд «Даму» намеревался привлечь заем в размере 200 млн евро от Европейского инвестиционного банка на проекты МСБ под гарантии материнской структуры. Средства для малого и среднего бизнеса планировалось выдавать через банки второго уровня в национальной валюте на так называемые «зеленые проекты»: проекты, способствующие смягчению последствий изменения климата, рациональному потреблению электроэнергии, повышению энергоэффективности, защите окружающей среды.

В пресс-службе ЕИБ также подтвердили, что банк приостановил действие кредита для казахстанской дочки Сбербанка из-за санкций Европейского Союза в отношении России. В феврале 2014 года, по информации www.tengrinews.kz, две структуры подписали заявление о займе между ДБ АО "Сбербанк" и Европейским инвестиционным банком. В рамках данного проекта ЕИБ намеревался предоставить Сбербанку кредит на общую сумму 100 млн евро на развитие малого и среднего бизнеса в Казахстане.