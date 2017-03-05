Facebook планирует создавать собственный видеоконтент

Среди приоритетных тем - спорт, наука, поп-культура, стиль жизни и видеоигры, но не новости, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники, которые знакомы с проектом, передает korrespondent.net.

На производство одного видео Facebook планирует выделять до 500 тысяч долларов. В самой компании не стали комментировать газете эту информацию.

Известно, что для создания интересного видеоконтента к команде соцсети присоединились Рик Ван Вин, сооснователь развлекательного сайта CollegeHumor, который сейчас работает над эксклюзивными шоу уровня ТВ; бывший топ-менеджер музыкального телеканала MTV Мина Лефивре; экс-директор по музыкальным партнерствам в YouTube и Google Play Тамар Хривнак.

Ранее сообщалось, что Марк Цукерберг намерен заняться развитием социальной инфраструктуры для формирования глобального сообщества на базе Facebook.