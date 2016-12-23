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Fitch Ratings повысило кредитный рейтинг АО «Казахтелеком» до уровня «ВВ+» прогноз «Стабильный»

23.12.2016 10:51   917   0

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило кредитный рейтинг АО «Казахтелеком» с «BB» прогноз «Позитивный» до уровня «ВВ+» прогноз «Стабильный», о чем сообщается на сайте агентства. По национальной шкале рейтинг АО «Казахтелеком» повышен с «А+ (kaz)» до «AA- (kaz)» прогноз «Стабильный».

По оценке аналитиков агентства, повышение рейтинга обосновано улучшением показателей кредитоспособности и ликвидности компании на фоне положительного денежного потока. Также повышению рейтинга способствовали укрепление ряда факторов и позитивные изменения в деятельности. Так, АО «Казахтелеком» сохраняет лидирующие позиции в фиксированном бизнесе на рынке телекоммуникационных услуг Казахстана. К концу 2015 года доля АО «Казахтелеком» по выручке в сегменте фиксированной телефонии составила 82%, в сегменте фиксированного широкополосного доступа к интернету (ШПД) – 72%. По прогнозам аналитиков агентства, увеличение доходов АО «Казахтелеком» от предоставления услуг ШПД будет и в дальнейшем компенсировать сокращение объема использования услуг фиксированной телефонной связи. При этом сокращение объема - вытеснение фиксированной связи мобильной и переток трафика из мобильного сегмента в интернет - является глобальным трендом.

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Улучшения в мобильном сегменте бизнеса связано с созданием АО «Казахтелеком» и Tele2 совместного предприятия, которое продолжает увеличивать свою долю на рынке мобильной связи. Общая доля абонентов совместного предприятия выросла с 18% (ALTEL, Tele2 в 2014 году) до 25% к середине 2016 года. По мнению аналитиков, вследствие расширения дистрибьюторской сети, лучшего покрытия сети 4G и успешного рыночного позиционирования компании, основанного на двух брендах - ALTEL и Tele2 - данные показатели продолжат рост.

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Напомним, в 2015 году аналитики международного агентства прогнозировали данное значительное укрепление позиции АО «Казахтелеком» в сегменте предоставления мобильных услуг вследствие создания совместного предприятия. В дальнейшем агентство также ожидает улучшения финансовых метрик совместного предприятия за счет увеличения масштаба компании и достижения синергетического эффекта в результате проводимой интеграции.

Вместе с тем, уровень чистой долговой нагрузки АО «Казахтелеком» оценивается аналитиками агентства как низкий, в том числе благодаря деконсолидации мобильного сегмента бизнеса компании.

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В пресс-релизе Fitch Ratings отмечается, что на повышение рейтинга также повлияли высокие показатели кредитоспособности и ликвидности компании на фоне стабильно положительного денежного потока, а также наличие достаточных денежных средств для покрытия долговых обязательств компании. Так, по оценке аналитиков агентства, «Казахтелекому» удалось успешно минимизировать валютные риски за счет эффективного управления валютной позицией компании, а именно - увеличения активов при снижении обязательств в валюте.

Улучшение кредитного рейтинга АО «Казахтелеком» до уровня «ВВ+» является позитивным событием, отражающим высокий уровень кредитоспособности компании, эффективное управление рисками и успешное сохранение лидирующих позиций на рынке телекоммуникаций в республике.

Текущий уровень рейтинга «Казахтелекома» сопоставим с рейтингом крупнейших телекоммуникационных компаний России: рейтинги агентства Fitch Ratings компаний «МТС», «Мегафон» и «Вымпелком» находятся также на уровне «ВВ+».

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Кроме того, напомним, в октябре текущего года в результате повышения оценки финансового профиля компании международное рейтинговое агентство Standard&Poor's также улучшило прогноз по долгосрочному рейтингу эмитента со «Стабильного» на «Позитивный» и подтвердило кредитные рейтинги АО «Казахтелеком» на уровне «BB». Рейтинг «Казахтелекома» по национальной шкале подтвержден на уровне «kzA+».

К слову, уровень кредитного рейтинга «ВВ+» достигнут АО «Казахтелеком» впервые за все время взаимодействия с международными рейтинговыми агентствами Fitch Ratings и Standard&Poors.

Акции компании включены в официальный список Казахстанской фондовой биржи (KASE), что гарантирует высокий уровень ее прозрачности для инвесторов, партнеров и других заинтересованных лиц.

Крупные акционеры АО «Казахтелеком»: АО «ФНБ «Самрук-Қазына», который является держателем 51% размещенных простых акций, Sobrio Limited (собственник – Александр Клебанов), являющийся держателем 24,47% размещенных простых акций.

 

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