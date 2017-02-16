Французский ритейлер «Leroy Merlin» откроет гипермаркет в Алматы

Аким Алматы Бауыржан Байбек встретился с заместителем генерального директора ООО «Леруа Мерлен Восток» Марком Луше. Мировой гигант – французский ритейлер «Leroy Merlin» откроет в Алматы гипермаркет товаров для строительства, отделки и обустройства дома, сада площадью 17,5 тыс. кв.м.

Аким города отметил, что приход таких компаний, как «Leroy Merlin» очень важен, поскольку бренд предполагает импорт технологий, инноваций, знаний и в целом меняет структуру экономики, облик города.

Компания намерена выставлять на полках магазина товары преимущественно казахстанского содержания. С этой целью «Leroy Merlin» была проведена бизнес-конференция со 150 товаропроизводителями Алматы, где обсуждались вопросы сотрудничества, стратегия развития локальных производителей и основные требования к поставщикам.

«Для нас важно включать в ассортимент магазина продукцию отечественных производителей и создавать благоприятные условия для развития местных поставщиков. В среднем, в наших магазинах представлено до 35 тыс. наименований товара, поэтому у казахстанских компаний есть большая возможность заявить о себе», - сказал Марк Луше.

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Строительство первого в Казахстане гипермаркета «Leroy Merlin» уже началось на выезде из города в районе молла «Aport». Международная компания планирует вложить в реализацию проекта 10 млрд тенге и создать 350 постоянных рабочих мест.

«Leroy Merlin» - ведущая французская группа на мировом рынке товаров по пяти направлениям – дом, интерьер, строительные материалы, ремонт, сад, представленная в 12 странах мира с 97 тыс. сотрудниками. В 2015 году оборот компании составил 17,6 млрд евро.

Напомним, всего в Алматы за последние несколько лет привлечены 12 транснациональных компаний, в т.ч. McDonald’s, Carrefour, Starbucks, Evonik, Veolia, OBI, Staay Food Group, Medical Union Pharmaceuticals, Hikma Pharmaceuticals, Tokyo Rope Almaty, ЭФКО-Алматы, Leroy Merlin.