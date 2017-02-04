Глава компании "СК-Фармация" подал в отставку

Пресс-служба СК-Фармация официально объявила об отставке главы компании Нуржана Алибаева.

"3 февраля 2017 года Председатель Правления ТОО «СК-Фармация» Алибаев Нуржан Нурмагамбетович покинул пост по собственному желанию", - говорится в сообщении.

Раннее СМИ связывали уход Нуржана Алибаева с тем, что Нурсултан Назарбаев раскритиковал руководство компании.

"СК-Фармация" - единый дистрибьютор, которому деньги государством даются. Он распределяет заказы на закуп лекарств. Это стало мафией там, и они не дают возможность строить даже фармацевтические фабрики. Сидит человек "Икс", который имеет что-то от этого и не хочет развивать отечественную фармацевтическую отрасль. Мы сможем переломить эту ситуацию? Выгони всех, кто в "Фармации" сидит сейчас. Выгони! И поставь новых людей и обеспечь разбирательство, куда деньги деваются. Почему это делается? Новых людей набери. Это я несколько лет говорю. И ничего не получается. Какие-то сидят люди, которых сдвинуть невозможно. Кто поддерживает их? Отвечаешь, Биртанов, за это", - заявил Глава государства Нурсултан Назарбаев на расширенном заседании Правительства РК.

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