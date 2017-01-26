Валюта нал
USD 327.50 328.15
RUB 5.54 5.57
EUR 352.00 353.00
Валюта бирж
USD/KZT
327.86
+0.002%
EUR/KZT
352.35
+0.001%
RUB/KZT
5.53
+0.004%
EUR/USD
352.35
+0.001%
EUR/CHF
352.35
+0.001%
EUR/JPY
352.35
+0.001%
GBP/USD
412.32
-0.006%
USD/CHF
327.86
+0.002%
USD/JPY
327.86
+0.002%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
327.86 352.35 5.53
+0.002% +0.001% +0.004%
Рынки
Нефть Brent
55.39
+0.006%
Нефть WTI
53
+0.005%
Золото
1204.5
+0.003%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1062
-0.010%
Жилье Астана
999
+0.003%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
55.39 53 1204.5
+0.006% +0.005% +0.003%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Группа KAZ Minerals подвела итоги производственной деятельности за 2016 год

26.01.2017 14:55   558   0

В 2016 году Группа KAZ Minerals значительно нарастила производство меди в катодном эквиваленте по сравнению с 2015 годом: производство меди выросло за минувший год на 73% до 140,3 тыс. тонн меди в катодном эквиваленте при запланированном годовом диапазоне 135-145 тыc. тонн.

Бозшакольская обогатительная фабрика по переработке сульфидной руды произвела в 2016 году 44,8 тыс. тонн меди в катодном эквиваленте, еще 18,1 тыс. тонн катодной меди поступили с комплекса по переработке окисленной руды на Актогае. Производство попутной продукции в 2016 году превысило плановые показатели.

За отчетный период объем добытой руды более чем в три раза превысил показатель 2015 года (14,5 млн тонн) и достиг 49 млн тонн руды, что связано с расширением горных работ на Бозшаколе и Актогае для обеспечения перерабатывающих мощностей достаточным объемом руды. Среднее содержание меди в руде – 0,66% - было ожидаемо ниже по сравнению с 2015 годом в связи с увеличением добычи руды с меньшим содержанием на Бозшаколе (0,58%) и Актогае (0,41%).

Онлайн-сервисы перевозок укрепляют позиции...
Власти Алматы расширяют сотрудничество с интернет-проектами, специализирующимися в транспортной сфере, полагая, что такое сотрудничество пойдет на пол...

На Бозшаколе добыча руды возросла до 28,3 млн тонн руды, в сравнении с 7,1 млн тонн руды в 2015 году. Максимальная перерабатывающая мощность Бозшакольского ГОКа – 30 млн тонн руды в год. Наращивание производства идет по плану, в четвертом квартале 2016 года средняя пропускная способность мельниц превысила 75%. Основная обогатительная фабрика по переработке сульфидной руды произвела 44,8 тыс. тонн меди в катодном эквиваленте – на уровне нижней границы планового годового диапазона 45-55 тыс. тонн. 29 сентября 2016 года стартовали пусконаладочные работы на второй фабрике по переработке каолинизированной руды, и в ходе первичного тестирования эта фабрика произвела в четвертом квартале 0,2 тыс. тонн меди в концентрате. Фабрика продолжит наращивать производство в 2017 году. В зависимости от доступности перерабатывающих мощностей на Балхашском медеплавильном заводе в 2017 году туда на переработку по схеме толлинга может быть отправлено небольшое количество медного концентрата с Бозшаколя, на тех же условиях, что и материал с предприятий Востокцветмета – это позволит получить экономию на транспортных расходах и логистике по сравнению с реализацией концентрата в КНР.

Материалы по теме

H&M объявила об открытии первого магазина в Казахстане

Cameco сократит добычу урана в Казахстане

Онлайн-сервисы перевозок укрепляют позиции

«Эйр Астана» стала лауреатом премии аэропорта Пулково

Samsung не собирается отказываться от выпуска Galaxy Note 8

H&M объявила об открытии первого магазина в Казахстане

В 2016 году Актогай существенно расширил горные работы. Добыто 16,1 млн тонн руды по сравнению с 3 млн тонн руды в 2015 году. За 12 месяцев 2016 года комплекс по переработке окисленной руды произвел 18,1 тыс. тонн катодной меди. Пусконаладочные работы на обогатительной фабрике по переработке сульфидной руды стартовали 6 декабря 2016 года, сейчас проводится тестирование оборудования. Производство первого товарного медного концентрата ожидается в первом квартале 2017 года.

Предприятия Востокцветмета в Восточно-Казахстанской области и ГОК Бозымчак в Кыргызстане добыли в 2016 году 4,7 млн тонн руды. Превысить показатель 2015 года удалось благодаря работе Бозымчакского ГОКа на полную мощность. Эти активы совокупно произвели 77,4 тыс. тонн меди в катодном эквиваленте при среднем содержании меди в руде 2,01%. Как уже сообщалось ранее, в конце 2016 года Группа KAZ Minerals завершила добычные работы на Юбилейно-Снегирихинской шахте в Восточно-Казахстанской области в связи с полной отработкой балансовых запасов. В течениегода это небольшое предприятие произвело 5,5 тыс. тонн меди в концентрате, 0,8 тыс. унций золота в концентрате, 53,0 тыс. унций серебра в концентрате и 0,5 тыс. тонн цинка в концентрате.

Cameco сократит добычу урана в Казахстане

За 12 месяцев Группа произвела 75,4 тыс. тонн цинка при плановом годовом диапазоне 70-75 тыс. тонн. Производство золота и серебра в эквиваленте слитков также превысило плановые показатели и составило 119,7 тыс. и 3,103 млн унций соответственно. Превышение прогнозных значений по производству попутной продукции было достигнуто, в основном, за счет более высокого, чем ожидалось, содержания в руде, добытой на предприятиях Востокцветмета, и высокого содержания золота на Бозшаколе. 

Председатель правления Группы KAZ Minerals Олег Новачук прокомментировал: «Я доволен, что мы достигли наших плановых показателей на 2016 год как по меди, так и по попутной продукции, обеспечили рост производства меди в катодном эквиваленте на 73% в сравнении с годом ранее и успешно наращивали производство на Бозшакольском ГОКе и комплексе по переработке окисленной руды на Актогае. Меньшие, чем ожидалось, требования по техобслуживанию нового оборудования на Бозшаколе оказали благоприятное влияние на его операционных расходах, и мы ожидаем снижение общей денежной себестоимости на 20% от нижней границы ранее озвученного диапазона в 140-160 центов США за фунт. Мы продолжим свой рост в 2017 году по мере выхода Бозшаколя на проектную мощность и с началом производства медного концентрата из сульфидной руды на Актогае».

Онлайн-сервисы перевозок укрепляют позиции

Высказать свое мнение
Вопрос дня
С 1 января 2017 года временная регистрация казахстанцев по фактическому месту жительства стала обязательной. Как Вы оцениваете эту норму?
  • Положительно, это позволит контролировать всех казахстанцев и иностранцев

  • Положительно, это позволит зарегистрированным гражданам пользоваться услугами гос. учреждений района

  • Отрицательно, это создает неудобства гражданам

  • Отрицательно, это просто новый способ пополнить госбюджет

  • Положительно, это позволит контролировать всех казахстанцев и иностранцев
    104

  • Положительно, это позволит зарегистрированным гражданам пользоваться услугами гос. учреждений района
    29

  • Отрицательно, это создает неудобства гражданам
    464

  • Отрицательно, это просто новый способ пополнить госбюджет
    759

Цифра дня
265
млрд долларов США
приток прямых иностранных инвестиций в экономику за годы независимости
Цитата дня
Мир вокруг нас меняется с беспрецедентной скоростью. Традиционные концепции общества оспариваются, и многие люди, понятно, ощущают отсутствие безопасности и даже угрозу
Клаус Шваб
Основатель форума в Давосе
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...
Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное