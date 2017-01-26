Группа KAZ Minerals подвела итоги производственной деятельности за 2016 год

В 2016 году Группа KAZ Minerals значительно нарастила производство меди в катодном эквиваленте по сравнению с 2015 годом: производство меди выросло за минувший год на 73% до 140,3 тыс. тонн меди в катодном эквиваленте при запланированном годовом диапазоне 135-145 тыc. тонн.

Бозшакольская обогатительная фабрика по переработке сульфидной руды произвела в 2016 году 44,8 тыс. тонн меди в катодном эквиваленте, еще 18,1 тыс. тонн катодной меди поступили с комплекса по переработке окисленной руды на Актогае. Производство попутной продукции в 2016 году превысило плановые показатели.

За отчетный период объем добытой руды более чем в три раза превысил показатель 2015 года (14,5 млн тонн) и достиг 49 млн тонн руды, что связано с расширением горных работ на Бозшаколе и Актогае для обеспечения перерабатывающих мощностей достаточным объемом руды. Среднее содержание меди в руде – 0,66% - было ожидаемо ниже по сравнению с 2015 годом в связи с увеличением добычи руды с меньшим содержанием на Бозшаколе (0,58%) и Актогае (0,41%).

На Бозшаколе добыча руды возросла до 28,3 млн тонн руды, в сравнении с 7,1 млн тонн руды в 2015 году. Максимальная перерабатывающая мощность Бозшакольского ГОКа – 30 млн тонн руды в год. Наращивание производства идет по плану, в четвертом квартале 2016 года средняя пропускная способность мельниц превысила 75%. Основная обогатительная фабрика по переработке сульфидной руды произвела 44,8 тыс. тонн меди в катодном эквиваленте – на уровне нижней границы планового годового диапазона 45-55 тыс. тонн. 29 сентября 2016 года стартовали пусконаладочные работы на второй фабрике по переработке каолинизированной руды, и в ходе первичного тестирования эта фабрика произвела в четвертом квартале 0,2 тыс. тонн меди в концентрате. Фабрика продолжит наращивать производство в 2017 году. В зависимости от доступности перерабатывающих мощностей на Балхашском медеплавильном заводе в 2017 году туда на переработку по схеме толлинга может быть отправлено небольшое количество медного концентрата с Бозшаколя, на тех же условиях, что и материал с предприятий Востокцветмета – это позволит получить экономию на транспортных расходах и логистике по сравнению с реализацией концентрата в КНР.

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В 2016 году Актогай существенно расширил горные работы. Добыто 16,1 млн тонн руды по сравнению с 3 млн тонн руды в 2015 году. За 12 месяцев 2016 года комплекс по переработке окисленной руды произвел 18,1 тыс. тонн катодной меди. Пусконаладочные работы на обогатительной фабрике по переработке сульфидной руды стартовали 6 декабря 2016 года, сейчас проводится тестирование оборудования. Производство первого товарного медного концентрата ожидается в первом квартале 2017 года.

Предприятия Востокцветмета в Восточно-Казахстанской области и ГОК Бозымчак в Кыргызстане добыли в 2016 году 4,7 млн тонн руды. Превысить показатель 2015 года удалось благодаря работе Бозымчакского ГОКа на полную мощность. Эти активы совокупно произвели 77,4 тыс. тонн меди в катодном эквиваленте при среднем содержании меди в руде 2,01%. Как уже сообщалось ранее, в конце 2016 года Группа KAZ Minerals завершила добычные работы на Юбилейно-Снегирихинской шахте в Восточно-Казахстанской области в связи с полной отработкой балансовых запасов. В течениегода это небольшое предприятие произвело 5,5 тыс. тонн меди в концентрате, 0,8 тыс. унций золота в концентрате, 53,0 тыс. унций серебра в концентрате и 0,5 тыс. тонн цинка в концентрате.

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За 12 месяцев Группа произвела 75,4 тыс. тонн цинка при плановом годовом диапазоне 70-75 тыс. тонн. Производство золота и серебра в эквиваленте слитков также превысило плановые показатели и составило 119,7 тыс. и 3,103 млн унций соответственно. Превышение прогнозных значений по производству попутной продукции было достигнуто, в основном, за счет более высокого, чем ожидалось, содержания в руде, добытой на предприятиях Востокцветмета, и высокого содержания золота на Бозшаколе.

Председатель правления Группы KAZ Minerals Олег Новачук прокомментировал: «Я доволен, что мы достигли наших плановых показателей на 2016 год как по меди, так и по попутной продукции, обеспечили рост производства меди в катодном эквиваленте на 73% в сравнении с годом ранее и успешно наращивали производство на Бозшакольском ГОКе и комплексе по переработке окисленной руды на Актогае. Меньшие, чем ожидалось, требования по техобслуживанию нового оборудования на Бозшаколе оказали благоприятное влияние на его операционных расходах, и мы ожидаем снижение общей денежной себестоимости на 20% от нижней границы ранее озвученного диапазона в 140-160 центов США за фунт. Мы продолжим свой рост в 2017 году по мере выхода Бозшаколя на проектную мощность и с началом производства медного концентрата из сульфидной руды на Актогае».

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