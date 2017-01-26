H&M объявила об открытии первого магазина в Казахстане

Первый магазин всемирно известного бренда H&M будет открыт в марте 2017 года в ТРЦ MEGA Alma-Ata.

«Мы очень рады объявить об открытии первого магазина H&M в Казахстане! Большая честь для нас подарить всем жителям Алматы настоящую моду, а также возможность собрать свой уникальный модный гардероб по оптимальной цене и с заботой об окружающей среде и человеке», - сказал Саэд Эль-Ашкар, генеральный директор H&M Россия и Казахстан.

H&M (Hennes & Mauritz) — шведская компания, крупнейшая в Европе розничная сеть по торговле одеждой. Штаб-квартира в Стокгольме.

Крупнейший акционер компании — семья председателя совета директоров H&M Стефана Перссона, которой принадлежит около 37% акций. Президент и главный управляющий — Карл-Йохан Перссон.

Компания осуществляет производство и торговлю одеждой. Помимо одежды H&M предлагает покупателям различные товары для интерьера (подушки, текстиль и т. д.). Деятельность компании осуществляется в 61 стране через более чем 4 000 магазинов (данные на 2016 год).