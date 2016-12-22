Honda ведет переговоры с Google о сотрудничестве по беспилотникам

Honda Motor Co объявила о начале официальных переговоров с одним из автономных подразделений компании Google Inc о сотрудничестве в создании беспилотных автомобилей, передает ТАСС.

Речь идет об использовании в машинах Honda Motor технологий автоматического вождения, разрабатываемых специалистами фирмы Waymo, входящей в группу Google.

Пока, как сообщается, кооперация будет распространяться только на совместные разработки, а не на конкретное производство новых типов автомобилей.

Honda Motor надеется вырваться вперед во все более острой конкуренции в области создания беспилотных машин.

В случае достижения договоренности автомобили Honda пополнят набор беспилотных машин, которые Waymo уже испытывает в различных частях США. Японская корпорация намеревается запустить в 2020 году в серию автомобили, которые смогут двигаться в беспилотном режиме по скоростным магистралям.

Waymo уже имеет соглашение о сотрудничестве с корпорацией Fiat Chrysler.