Huawei CBG обнародовала показатели производительности компании за 2016 год

Huawei Consumer Business Group (далее – Huawei CBG) обнародовало годовые показатели производительности компании за 2016 год. Huawei прогнозирует доход от продаж в 2016 году, равный 178 млрд юаней, что на 42% больше результатов предыдущего года и что также демонстрирует достижение компанией уже пятый год подряд устойчивого динамичного роста.

Общее число поставок смартфонов в 2016 году составило 139 миллионов единиц, показавших прирост продаж в 29% по сравнению с прошлым годом. Согласно данным аналитической компании IDC, прирост поставок смартфонов по всему миру в 2016 составил всего лишь 0,6%.

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Как сказал Ричард Ю., генеральный директор Huawei CBG: "Несмотря на жесткие рыночные условия, Huawei CBG продолжает расти, опережая всех в своем сегменте. Подобный рост стал возможен благодаря нашему инновационному и клиенториентированному подходу, нашему постоянному стремлению создавать и поддерживать бренд премиум-класса, по всему миру укреплять каналы сбыта нашей продукции, а также оказывать постоянно превосходный сервис. В 2017 году мы будем вкладывать свои силы в усиление своего материально-технического снабжения, расширение каналов сбыта продукции, проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), повышение качества сервиса. Мы сосредоточимся на этих и любых других областях нашей деятельности, которые помогут нам рационализировать и оптимизировать свое производство, повысить эффективность принятия решений, осуществить дальнейшую реализацию принятых решений, продвигать стратегию нашего международного распространения и активно развивать будущий потенциал компании".

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"В 2016 году деятельность Huawei CBG была сосредоточена на разработке инноваций, результатом которой стали новая операционная система (EMUI на базе Android), мобильные устройства с двойными камерами, смартфоны с искусственным интеллектом и т.д..

Операционная система: результаты работы специалистов Huawei CBG привели к созданию новой операционной системы EMUI 5.0 – программного обеспечения, глубокого интегрированного с процессором Kirin и содержащего 20 запатентованных технологий Huawei.

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Двойная камера: в 2016 году совместными усилиями компании Huawei и Leica разработали два поколения устройств на базе новой технологии двойной камеры. Представленные потребителям новшества привели к появлению среди снятых на смартфон фотографий новых модных трендов, а также к установлению новых критериев, предъявляемых к качеству изображения, сделав модели смартфонов Huawei P9 и Mate 9 популярными среди потребителей. В сентябре 2016 года Huawei в партнерстве с Leica создали научно-инновационный центр Max Berek Innovation Lab, в котором планируется проводить совместные исследования и разработки в области оптических систем, алгоритмов обработки изображений, а также виртуальной и дополненной реальности.

Искусственный интеллект: сосредоточившись на исследованиях и разработках, связанных с персептивным, когнитивным и вычислительным интеллектом, компания Huawei смогла создать искусственный интеллект на основе взаимодействия между программным обеспечением, самим устройством и облаком хранения данных. Huawei также добилась технологических побед в таких областях, как алгоритмы сенсорных датчиков, компьютерное зрение, поисковая система, семантическое понимание и представила потребителям новый ситуационный интеллект Huawei (HiBoard), который в различных случаях может предоставлять потребителям более интеллектуальные услуги. Huawei также запустила функцию поиска на рабочем столе, которая позволяет пользователям получать больше точных результатов в более короткие сроки.

Объем поставок флагманских устройств Huawei CBG - Huawei P9 и Р9 Plus по всему миру превысил 10 миллионов единиц. Вскоре после запуска в ноябре 2016 года смартфонов серии Mate 9 компания Huawei столкнулась с дефицитом продукта, поскольку возник огромный спрос на данные смартфоны. В итоге, продажи смартфонов серии Mate 9 в течение первых двух месяцев после запуска были на 50% выше, чем продажи Mate 8 за тот же период.

Сегодня Huawei CBG насчитывает более 200 миллионов мобильных пользователей облачных услуг и более 22 миллионов зарегистрированных разработчиков. Благодаря облачным услугам Huawei, деловые партнеры смогли поделить в 2016 году прибыль, равную более 2,8 млрд юаней", - говорится в сообщении компании.

Также компания Huawei построила 5 сервис-центров по всему миру, которые оказывают консультационно-информационную сервисную поддержку потребителям 105 стран. Кроме того, дополнительно 460 магазинов обслуживают потребителей 45 стран мира. Согласно данным исследований агентства IPSOS, Huawei занимает первое место по удовлетворенности пользователей среди потребителей в Китае, Польше, Мексике, Египте и т.д. 16 января 2017 года такой специализированный сервис центр откроется в Алматы, в БЦ «Глобус».

Согласно исследованиям аналитиков IPSOS, рейтинг глобальной узнаваемости бренда Huawei вырос с 76% в 2015 году до 81% в 2016 году.

Согласно данным, опубликованным институтом GFK в октябре 2016 года, доля смартфонов Huawei на мировом рынке смартфонов выросла до 11,3%.