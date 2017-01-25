inDriver начнет работу в Алматы в преддверии Универсиады – 2017

АО «Центр развития Алматы» и inDriver Kazakhstan подписали меморандум о сотрудничестве.

Сообщается, что присутствие данного игрока на рынке перевозок позволит повысить конкурентоспособность, тем самым улучшить качество предоставляемых услуг, что особо важно в период проведения крупных мероприятий.

Сервис начал работу в Казахстане с 2014 года, однако неофициально. С января 2017 года inDriver на основе требований Республики Казахстан предоставляет услуги пассажирских перевозок по принципу аренды транспорта с экипажем.

По словам директора inDriver Kazakhstan Павла Платонова, в настоящий момент в сервисе зарегистрировано 12 000 проверенных казахстанских водителей, предлагающих свои услуги на основе фрахтования транспортного средства по доступным ценам. В сервисе ведется полная история поездок, поддержка пользовательских рейтингов, работает Служба качества сервиса. Для повышения качества работы водителей планируется повышение стажа, введения дополнительных документов и аттестаций.

«Кроме того, мы платим налоги. Из расчета на 1 млн поездок с условной средней стоимостью поездки в 400 тенге, inDriver оплачивает налогов в бюджет Республики Казахстан порядка 17 млн тенге», - отметил Платонов.

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InDriver входит в топ-5 сервисов на территории России и стран СНГ, в 2017 году имеет хорошие шансы стать № 2 вслед за Яндекс.Такси.

В апреле 2016 года после многочисленных жалоб официальных перевозчиков комитет связи вынес предписание об ограничении доступа к сервису inDriver на территории Казахстана.