Иностранцы интересуются редкометальной компанией «Казатомпрома»

Иностранные инвесторы заинтересованы в приобретении доли Казатомпрома в ТОО "КТ "Редкометальная компания", сообщила пресс-служба нацкомпании.

В Казатомпроме не исключают, что контрольная доля участия (51 процент) в компании, занимающейся строительством ветряной электростанции "Форт-Шевченко" мощностью 42,9 мегаватта в Тупкараганском районе Мангистауской области, может перейти в руки иностранных инвесторов.

По мнению директора Департамента корпоративного управления Марата Тулебаева, основные факторы, привлекающие внимание потенциальных покупателей это – наличие земельного участка площадью 190 гектаров с очень выгодным расположением для строительства ВЭС, полученный в аренду Редкометальной компанией на 49 лет. А также возможность подписания долгосрочного контракта с ТОО "Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии" на гарантированный сбыт электроэнергии по фиксированному тарифу 24 тенге/киловатт-час. Плюс ко всему, компания уже получила технические условия и согласования для подключения ВЭС к энергосети.

По информации представителя Казатомпрома, третий по счету аукцион на понижение состоится 20 января 2017 года в 11 часов на веб-портале Реестра государственного имущества. Это означает, что покупатель сможет приобрести актив ниже рыночной стоимости более чем на 50 процентов. На сегодня стартовая цена за 51-процентную долю участия в уставном капитале составляет 98 673 000 тенге.

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Отметим, что вторым участником (49 процентов) ТОО "КТ "Редкометалльная компания" является компания TOSHIBA. Проект по строительству ветроэлектростанции включен в постановление правительства РК "Об утверждении Плана мероприятий по развитию альтернативной и возобновляемой энергетики в Казахстане на 2013-2020 годы".