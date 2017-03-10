Интернет-сервис для путешественников Biletix выходит на рынки СНГ

Туроператор и интернет-сервис для путешественников Biletix, b2c-проект Холдинга Випсервис, объявляет о выходе на рынки СНГ. Данный шаг предполагает запуск ресурcов Biletix.by в Белоруссии и Biletix.kz в Казахстане, которые поддерживаются локальными офисами Biletix в Минске и Алматы соответственно.

Biletix.kz на данном этапе предоставляет возможность бронирования наиболее выгодных тарифов более 800 авиакомпаний мира.

Для удобства казахстанских пользователей осуществляется круглосуточная поддержка сертифицированными агентами на казахском и английском языках. Обозначив направление, дату, количество пассажиров и класс обслуживания рейса, пользователи получают доступ к онлайн-инструменту, с помощью которого можно выбрать наиболее выгодные тарифы по цене, времени вылета или прибытия, длительности полета или количеству пересадок с последующим приобретением билетов через различные системы электронных платежей.

Развитие проекта также предполагает заключение прямых соглашений с местными поставщиками и подключение продаж максимально широкого спектра туристических продуктов, при этом первыми будут интегрированы продажи ЖД-билетов и страховых продуктов.

На долю iPhone пришлось 79% прибыли от глобальных продаж всех смартфонов в 2016 г.

«В течение последних нескольких лет мы фиксируем значительный рост продаж авиационных и ж/д-билетов между Россией, Белоруссией и Казахстаном, поэтому данный шаг по выходу на белорусский и казахстанский рынок для нас логичен и закономерен. Мы рады, что белорусские и казахстанские путешественники смогут воспользоваться передовыми travel-технологиями Biletix и планировать свои путешествия, на поезде или самолете, еще быстрее, проще и удобней», – отметил генеральный директор Biletix Александр Сизинцев.