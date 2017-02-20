iPhone SE начнут собирать в Индии

Смартфон iPhone SE, представленный в марте прошлого года, станет первым устройством Apple, которое будет полностью собрано в Индии. Как сообщает Reuters со ссылкой на отраслевой источник, "айфон" будет производиться на одной из фабрик в городе Бангалор на юге страны.

О планах i-компании начать сборку в Индии стал известно две недели назад. О договоренностях с Apple сообщил в Twitter министр по развитию информационных технологий штата Карнатака Приянк Хардж, но вскоре удалил сообщение.

На заводе, принадлежащем тайваньскому производителю Wistron, будет выпускать 300–400 тысяч iPhone SE. Сборка в Индии даст Apple ряд преимуществ. Прежде всего, компания Тима Кука сможет увеличить долю на самом быстрорастущем мобильном рынке, где доминируют недорогие мобильники. По данным Counterpoint, в прошлом году Apple отгрузила в Индию 2,5 миллиона "айфонов", заняв лишь 10-е место по объему поставок.

В Индии iPhone SE — один из самых дорогих в мире. В США 4-дюймовое устройство продается за $399, а в Индии цена на старте продаже составляла 39 тысяч рупий ($582). Сейчас его можно купить за 30 000 рупий ($447). Ожидается, что производство на месте и 12-процентная налоговая льгота помогут еще сильнее удешевить смартфон.

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Весной 2016 года Apple открыла в Индии новый центр разработки, сотрудники которого в основном занимаются разработкой картографического сервиса. Офис, который позволит создать в стране 4 тысячи рабочих мест, обошелся i-производителю в 25 миллионов долларов.