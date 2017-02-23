Исполнительный директор Nissan Motor Co уходит в отставку

Карлос Гон, который возглавлял Nissan Motor Co последние 16 лет, уйдет в отставку с поста главного исполнительного директора.

С 1 апреля место Карлоса Гона займет его заместитель Хирото Саикава. Гон продолжит работу в качестве председателя совета директоров Nissan и планирует выставить свою кандидатуру для переизбрания в июне 2017 г.

Заявление компании положило конец спекуляциям по поводу того, когда Гон покинет высший пост в Nissan, который является вторым по величине автопроизводителем в Японии и сосредоточится на работе в Renault SA.

Nissan объясняет кадровые перестановки новыми обязанностями, которые появились у Гона в Mitsubishi Motors. Nissan в прошлом году приобрела контрольный пакет акций (34%) проблемного японского автопроизводителя, и в декабре Гон стал председателем совета директоров Mitsubishi Motors.

В 2016 г. Mitsubishi Motors понесла убытки впервые за восемь лет, после того как призналась в фальсификации результатов тестов и искажении данных об экономичности двигателей автомобилей.

Гон будет занимать пост председателя совета директоров всей группы из трех автопроизводителей, сохранив должность исполнительного директора Renault.

Сеть Hilton откроет новые отели в Казахстане

"Я уверен, что созданная мною в Nissan в течение последних 18 лет управляющая команда обладает талантом и опытом, чтобы достигать тактических и стратегических целей компании, - заявил он. - Настало время, чтобы Хирото Саикава сменил меня на посту главы Nissan".