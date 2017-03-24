Изменен состав совета директоров АО «БАСТ»

В рамках внеочередного общего собрания акционеров АО «БАСТ» было принято решение о досрочном прекращении полномочий члена совета директоров АО «БАСТ» Турлова Т. Р.

Ранее Турлов Т.Р. путем письменного уведомления компании по собственной инициативе снял с себя полномочия в качестве члена совета директоров компании.

На собрании единогласно в качестве независимого директора был избран новый член совета директоров - Таштитов Аскар Болатович.

Аскар Таштитов в 2002 году окончил Йельский университет по специальности бакалавр экономики и истории, далее окончил Американскую школу Лезен, Leysin, Швейцария, где сдал экзамен дипломированного бухгалтера США и Уровень I сертифицированного финансового аналитика. Карьера г-на Таштитова начинается с 2002 года: работал в нефтегазовом секторе, прошел карьерный путь от финансового аналитика до президента крупной нефтедобывающей компании BMB MUNAI INC. Также г-н Таштитов является управляющим партнером инвестиционной компании ABR HOLDING. Г-н Таштитов обладает большим опытом в сфере работы с публичными рынками, структурированием инвестиций и оптимизацией производственных процессов предприятий добывающей отрасли.

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«Мы очень рады, что г-н Таштитов вошел в состав совета директоров АО «БАСТ». Аскар Болатович приносит с собой глубокую экспертизу в вопросах привлечения фондирования и работы с инвесторами, как розничными, так и институциональными, имея за плечами целый ряд успешных сделок по привлечению крупных инвестиций в проекты с западных и местных рынков. Вместе с этим г-н Таштитов однозначно усилит совет директоров в части обеспечения контроля над оптимизацией производственных процессов и минимизацией издержек компании, опираясь на свой практический опыт в BMB MUNAI INC», - сказал Рустем Оспанов, вице-президент АО «БАСТ».