Капитализация Microsoft может достичь $1 трлн

Microsoft имеет все шансы впервые получить оценку в $1 трлн, считает аналитик Майкл Марковский из Equities. Для этого редмондскому гиганту необходимо удвоить стоимость акций и развивать LinkedIn.



В настоящее время Apple продолжает оставаться самой дорогой компанией в мире. В феврале текущего года объем рыночной капитализации Apple Inc. достиг отметки $710 млрд. Впоследствии стоимость компании достигла $775 млрд, после чего ее капитализация сократилась до $617 млрд.



Вслед за ней расположился холдинг Alphabet с $548 млрд, а на третьем месте идет Microsoft - $492 млрд. Впрочем, несмотря на то что Microsoft пока всего лишь замыкает тройку лидеров, аналитик Equities Майкл Марковски уверен, что именно у нее больше всего шансов для того, чтобы стать первой в мире компанией с капитализацией более триллиона долларов.



Эксперт отмечает, что бизнес Microsoft достаточно легко масштабируется, что дает ей возможность охватить гораздо более широкую аудиторию, нежели Apple.



Марковски также считает, что приобретение LinkedIn способствовало повышению рыночной оценки компании Microsoft, из-за более высокой доходности соцсетей. Крупнейший производитель программного обеспечения в США договорился о покупке социальной сети LinkedIn в июне за $26 млрд в рамках усилий главного исполнительного директора Microsoft Сатьи Наделлы по активизации роста. Для этого в свое время были выпущены облигации на $19,75 млрд с семью сроками погашения.



Покупка LinkedIn стала крупнейшей сделкой нынешнего главы компании Сатьи Наделлы, который стал CEO Microsoft в 2014 году. Второе место в списке крупнейших покупок редмондского гиганта занимает приобретение Skype в мае 2011 года. за $8,5 млрд. LinkedIn предоставляет рекрутинговые услуги, этот сервис обеспечивает ей большую часть доходов, которые составили за 2015 год почти $3 млрд. В то же время компания остается убыточной.



Эксперт уверен, что для достижения капитализации в $1 трлн корпорации необходимо наращивать пользовательскую базу сервиса. По оценкам аналитика, Microsoft понадобится привлечь в соцсеть до 700 млн пользователей (сейчас там зарегистрированы 433 млн человек). Глава Microsoft Сатья Наделла крайне позитивно настроен в отношении общего будущего двух компаний. Он подчеркнул, что главным приоритетом для Microsoft после покупки LinkedIn станет "ускорение показателей роста" соцсети. "Я оптимистично настроен по поводу того, чего нам удастся достичь вместе", - сказал Наделла.



Кроме того, редмондскому гиганту надо удвоить стоимость своих акций, считает Майкл Марковски.



Ожидается, что активное продвижение новой операционной системы Windows 10 для процессоров с ARM-архитектурой, которая, по сути, позволяет использовать смартфон в качестве полноценного ПК, позволит корпорации существенно упрочить собственные позиции на глобальном рынке мобильных гаджетов, что прямо отразится на доходности бизнеса Microsoft.



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