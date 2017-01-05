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«Казаэронавигация» вложит в свою модернизацию 19 млрд тенге в 2017 году

05.01.2017 17:42   1628   0

РГП «Казаэронавигация» планирует направить на модернизацию своего оборудования 19 млрд тенге в 2017 году. Об этом сообщил управляющий директор национальной аэронавигационной компании Руслан Магзумов.

«Предприятием разработана программа развития до 2025 года, которая предусматривает основные направления развития аэронавигационной системы РК на долгосрочный период. РГП «Казаэронавигация» в соответствии с утвержденным Планом развития на 2017-2021 годы планирует направить на модернизацию оборудования более 19 млрд. тенге в 2017 году.

Модернизация оборудования проводится в целях замены устаревшего и выработавшего ресурс оборудования, а также в связи с внедрением новых технологий в области организации воздушного движения, передачи данных. Будет модернизирована резервная система управления воздушным движением республики, оборудование DVOR/DME (комплексная радионавигационная система аэронавигационного оборудования для воздушного судна – авт.), ILS (курсо-глиссадная система – авт.), радиорелейные станции, импульсно-кодовые мультиплексоры, радиостанции внутриаэропортовой связи для филиалов, аэронавигационная сеть, средства метеорологического назначения», - сказал он.

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По информации управляющего директора, тарификация госпредприятия по организации воздушного движения в Казахстане в этом году будет проходить согласно утвержденным антимонопольным комитетом предельным уровням тарифов, которые рассчитаны на пять лет, начиная с 1 января 2016 года.

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«Это утвержденные предельные тарифы на услуги на аэронавигационное обслуживание авиационных судов в воздушном пространстве Казахстана и в районе аэродромов, за исключением судов, которые осуществляют международные полеты. Тарифы на международные полеты утверждены в прошлом году. В этой связи изменение уровня тарифов предприятием на услуги по аэронавигационному обслуживанию как международных, так и на внутренних полетах не предполагается. Тарифы «Казаэронавигации» на услуги аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты в воздушном пространстве Казахстана и в районе аэродрома, являются едиными и для отечественных, и для иностранных авиакомпаний, что в полной мере отвечает Чикагской конвенции, ратифицированной страной», - отметил Магзумов.

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В то же время для привлечения авиакомпаний и открытия новых маршрутов предприятием предоставляется 50-процентная скидка от утвержденных тарифов на открываемые регулярные международные рейсы, которые будут проходить через казахстанскую территорию.

«Скидка действует в течение первого года, в прошлом году она была предоставлена по заявкам авиакомпаний «СКАТ» в направлении Шымкент-Киев-Шымкент и авиакомпании «Оренбуржье» в направлении Оренбург-Астрахань-Оренбург», - сообщили в «Казаэронавигации».

«В соответствии с условиями «Соглашения между Правительством Соединенных Штатов Америки и Правительством Республики Казахстан о воздушном транзите груза и персонала через территорию Республики Казахстан в связи с участием Соединенных Штатов Америки в усилиях по обеспечению безопасности, стабилизации и восстановлению Исламской Республики Афганистан» военно-транспортные самолеты США осуществляют транзитные полеты через воздушное пространство Республики Казахстан без оплаты сборов за аэронавигационное обслуживание. Данное Соглашение не распространяется на других членов коалиции, задействованных в Афганистане», - пояснил Магзумов.

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В «Казаэронавигации» также уточнили, что предприятие производит перечисление в республиканский бюджет части чистого дохода в размере 50% в соответствии с нормативами отчислений.

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