"КазАгро" дал комментарий по факту хищения в филиале компании

27 марта 2017 года в ходе Правительственно го часа в Мажилисе Парламента РК была озвучена информация о выявленных финансовых нарушениях в одной из дочерних компаний Нацхолдинга «КазАгро» - АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» (далее - Фонд). В связи с этим Национальный управляющий холдинг «КазАгро» дал дополнительные пояснения, связанные с фактами хищения в филиале компании.

Как сообщает пресс-служба "КазАгро", в Фонде финансовой поддержки сельского хозяйства на постоянной основе проводится работа по взысканию задолженности по проблемным займам. Это регулируемые законодательство м и внутренними нормативными документами процедуры по работе с проблемными займами как во внесудебном, так и в судебном порядке. В рамках этих мероприятий в 2015 году Фондом было выявлено, что в его Восточно-Казахст анском филиале ряд кредитов получен с использованием мошеннических схем, в частности, путем оформления займов, оформленных на подставных лиц.

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"По выявленным нарушениям Восточно-Казахст анским филиалом Фонда направлены материалы в правоохранительн ые органы о возбуждении уголовных дел по факту получения в 2014-2015 годах кредитов незаконным путем 31 заемщиком на сумму основного долга 132,5 млн тенге. Уголовные дела возбуждены по 22 кредитам на общую сумму 101,8 млн тенге, из них по 4 фактам на сумму 17,1 млн тенге кредиты были погашены. 1 материал рассматривается в гражданском порядке, по нему погашение составило 0,4 млн тенге. Материалы по 8 кредитам на сумму 30,7 млн тенге направлены в правоохранительн ые органы повторно", - сообщают в нацхолдинге.

Также в "КазАгро" завили, что в 2015 году по итогам проверки центрального аппарата Фонда за допущение нарушений трудовой договор с директором филиала расторгнут. Приговором суда, состоявшегося в феврале 2017 года, в отношении ряда фигурантов уголовного дела по факту мошенничества применены различные меры наказания, связанные с лишением свободы. В целях предупреждения подобных фактов при выдаче новых займов, в компании усовершенствован а система управления рисками и налаживается автоматизация процесса выдачи кредитов.

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"Необходимо отметить, что в период с 2007 по 2016 годов Восточно-Казахст анским филиалом Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства выдано более 5,5 тысяч займов на сумму 9,3 млрд тенге. На начало января 2017 года в ссудном портфеле филиала находится 644 проблемных займа на общую сумму основного долга 1,3 млрд тенге. По данным займам ведется досудебная и судебная работа по возврату, имеется ликвидное залоговое имущество, покрывающее ссудный портфель. За период с 1 января 2016 года по 1 марта 2017 года в Восточно-Казахстанском филиале возвращено кредитных средств на сумму 325,8 млн тенге", - добавили в компании.

АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» - компания, входящая в состав АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро». Миссия Фонда - развитие сельского предпринимательс тва путем развития эффективной системы микрокредитовани я на селе. По программам микрокредитовани я (с 2005 года) компанией через филиалы и микрокредитные организации выдано 109 тыс. микрокредитов на 152 млрд тенге. В 2016 году выдано 10,7 тыс. микрокредитов на сумму 33,5 млрд тенге. Доля Фонда на рынке сельского микрокредитовани я составляет 94%.

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