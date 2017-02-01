Казахстанская и турецкая компании договорились о сотрудничестве в легкой промышленности

На площадке Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» подписан контракт между компанией «Astana Ютария ltd» и турецкой компанией Güzelce Makina, сообщает Palata.kz. ТОО «Производственная инновационная компания «Astana Ютария ltd» является лидером консорциума отечественных производителей продукции легпрома «Жасампаз». Güzelce Makina - одна из ведущих турецких компаний-производителей автоматизированного высокотехнологичного швейного оборудования, дилер мировых брендов в этой сфере.

Подписанный контракт является продолжением плана реализации инвестиционного соглашения между консорциумом «Жасампаз» и АО «НК Казахстан инжиниринг». Между консорциумом и нацкомпанией заключен долгосрочный договор на поставку вещевого имущества для нужд Министерства обороны РК. По договору «Жасампаз» должен реализовать инвестиционную программу для локализации производств, создания новых производственных предприятий, а также реанимирования проблемных государственных проектов с целью импортозамещения.

В настоящее время долгосрочная программа инвестирования успешно реализуется, по истечении 5 лет члены консорциума направят на развитие производств свыше 8 млрд тенге. Программа направлена на повышение казахстанского содержания в сырье при исполнении гособоронзаказа на вещевое имущество и организацию полного производственного цикла на территории РК. В процессе реализации программы планируется создать 3 500 рабочих мест.

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«Выбор в пользу именно Güzelce makina сделан по нескольким причинам. Контракт предусматривает не только поставку оборудования - наш иностранный партнер разрабатывает проект по организации нового производства, осуществляет весь комплекс консалтинговых услуг: монтаж оборудования и пусконаладочные работы, обучение персонала, внедрение технологии и организации труда по стандартам Евросоюза», - рассказала генеральный директор ТОО «ПИК Astana Ютария ltd» Сауле Шауенова.

Также турецкой стороной приняты обязательства по выходу оборудования на проектную мощность и его сервисному сопровождению в течение 7 лет. Как сообщил финансовый директор группы компаний «Ютария ltd» Иван Иващенко, в 8-часовую смену планируется выпускать до 400 мужских костюмов.

«Планируемая производственная мощность - 100 тысяч костюмов в год. В 2018 году мы намерены выйти на экспорт, сначала на российский рынок, далее - на рынки Европы. Стоимость проекта - 500 млн тенге, его реализация позволит создать 125 рабочих мест», - сообщил Иван Иващенко, добавив, что производство мужских костюмов - самый, пожалуй, трудоемкий процесс в легпроме в плане технологии создания.

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При выходе на проектную мощность прогнозируется увеличение поступления налогов и других обязательных платежей в бюджет на 35-40%.

Председатель Комитета обрабатывающей промышленности НПП Думан Кыдырбаев в ходе подписания контракта подчеркнул важность заключения именно таких соглашений, которые нацелены на поддержку и развитие местного содержания на основе передовых мировых технологий.

«Если раньше подобные проекты казались фантастической идеей, то сегодня самые смелые надежды осуществляются. Сегодняшнее событие - хороший посыл всем отечественным товаропроизводителям. Деятельность консорциума «Жасампаз», лидером которого является компания «Astana Ютария ltd», позволяет успешно развиваться не только отечественному легпрому, но и смежным отраслям», - отметил Думан Кыдырбаев.

В свою очередь, директор компании Güzelce Makina Ахмет Гюзельче сообщил, что в Турции производство мужских костюмов по европейским стандартам началось 20-25 лет назад. «Самое главное - запустить систему, и мы вам в этом поможем», - сказал глава турецкой компании.

Реализация столь масштабных проектов консорциума «Жасампаз» стала возможна благодаря господдержке, поддержке НПП «Атамекен» и Комитета обрабатывающей промышленности палаты, а также ранее заключенному долгосрочному контракту с АО «НК «Казахстан инжиринг». Имея гарантированный заказ, бизнес способен создавать новые рабочие места, повышать казахстанское содержание в производимой продукции, увеличивать налоговые поступления.

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