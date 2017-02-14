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Казахстанская компания получила сертификат GMP

14.02.2017 14:00   1316   0 Автор: Анна Шатерникова

Фармацевтическая компания «ЛеКос» получила сертификат GMP, сообщает Pharmreview.kz. Он является подтверждением соответствия производства и системы менеджмента качества предприятия требованиям стандарта GMP, утвержденным приказом министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 27 мая 2015 года №392 «Об утверждении надлежащих фармацевтических практик. Надлежащая производственная практика». Сертификат выдан на производственную площадку стерильных глазных, назальных капель (объем наполнения 10 и 15 мл), стерильных глазных, назальных, ушных капель (объем наполнения 5 мл), стерильных назальных спреев (объем наполнении 10 и 15 мл).

Казахстанская компания «ЛеКос» специализируется на выпуске стерильных лекарственных средств в форме капель и спреев. Производство в условиях GMP предполагает, что потребители лекарственных средств получают безопасные, качественные лекарства. В своей деятельности компания руководствуется политикой импортозамещения, т.е. выпускает лекарственные средства, равноценные по качеству препаратам ведущих зарубежных компаний, но более доступные по стоимости для населения республики. Кроме того, она нацелена на экспорт продукции, по крайней мере, в пределах ЕАЭС.

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Предприятие оснащено современным производственным и лабораторным оборудованием. Имеется три стерильных производственных участка, две линии по выпуску препаратов в форме капель и одна - в форме спреев (общая площадь производственной площадки - 1428.8 кв.м, в том числе площадь классифицируемых помещений класса чистоты «В», «С», «D» -239.83 кв.м). Мощность производственного оборудования каждой линии составляет 7 000 флаконов в час.

На сегодняшний день компания выпускает широкий ассортимент лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Это глазные, ушные, назальные капли и спреи различного состава и спектра действия, как для взрослых, так и для детей и младенцев.

Для производства препаратов используются субстанции, выпускаемые в условиях GMP. В планах компании - производство современных генериков для лечения аллергии и глаукомы, на которые закончился срок патентной защиты. 

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