«Казахтелеком» подвел итоги деятельности в 2016 году

В Астане состоялось итоговое совещание с участием руководителей филиалов, дочерних и зависимых организаций, в ходе которого была дана оценка текущей деятельности компании, определен объем технических ресурсов, требуемых для реализации проектов в 2017 году, выделены перспективные направления бизнеса, скорректированы планы, а также поставлены новые цели и задачи. Об этом сообщила служба по связям с общественностью АО «Казахтелеком».

В 2016 году компания обновила долгосрочную стратегию развития до 2020 года. В новой стратегии определены области улучшения бизнеса и новые перспективные направления, учтены все критерии для сохранения динамики развития компании и дочерних организаций в период изменений на рынке инфокоммуникаций.

В 2016 году также впервые за все время взаимодействия с международными рейтинговыми агентствами FitchRatings и Standard&Poors уровень кредитного рейтинга АО «Казахтелеком» повышен до BB+. Улучшение кредитного рейтинга отразило высокий уровень кредитоспособности компании, эффективное управление рисками и сохранение лидирующих позиций на рынке телекоммуникационных услуг.

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Также в прошлом году была завершена сделка между АО «Казахтелеком» и Tele2 AB по созданию совместного предприятия в мобильном сегменте на базе объединения мобильных активов компаний в Казахстане. Совместное предприятие, созданное путем слияния АО «АЛТЕЛ» (с торговым знаком Altel 4G) и ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» (с торговым знаком Tele2) позволило в короткие сроки вдвое увеличить присутствие обеих компаний на рынке мобильной связи Казахстана.

Количество фиксированных линий в сети АО «Казахтелеком» на 1 января 2017 года составило 3 670 696 единиц, в том числе в городской телекоммуникационной сети 2 700 365 единиц, сельской 970 331 единиц. Количество пользователей услугами доступа к интернету по итогам 2016 года превысило 4 млн человек, в том числе пользователей широкополосного доступа - 3 981 492 человек.

Помимо обеспечения доступа к услугам связи и интернета для городских жителей, значительная работа проведена в сельской местности. В ходе модернизации и развития сельской связи CDMA/EVDO на сети установлено 738 базовых станций, которые обеспечивают охват порядка 5 353сельских населенных пунктов услугами телекоммуникаций, в том числе широкополосный доступ в Интернет по технологии EVDO на данный момент имеют более 4 227 сельских населенных пунктов.

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С целью увеличения скорости передачи данных и улучшения качества предоставляемых услуг в сегменте B2B, B2G в 2016 году принят к реализации проект по строительству ВОЛС до корпоративных клиентов компании. Так, к 2019 году предусматривается осуществить переключение более чем 13 тыс. юридических лиц на оптические распределительные сети в городах Астана, Алматы и областных центрах.

В целях удовлетворения спроса абонентов в получении максимального спектра услуг разработаны и внедрены новые сервисы. Так, в 2016 году разработано, не имеющее аналогов в странах СНГ, предложение «Безлимитная Россия», пакеты услуг «Megaline Minimum Plus», а также запущены новые высокоскоростные тарифные планы iDNet 300 Мбит/с, iDNet 500 Мбит/с, iDNet 1 Гбит/с. Для абонентов услуг Megaline/iDNet из числа физлиц был запущен новый сервис «Отложенный платеж» - услуга, дающая возможность перенести дату погашения задолженности по услугам доступа к Интернету.

Для корпоративных клиентов и юридических лиц была запущена услуга «Безопасный интернет», позволяющая обеспечить безопасность и целостность информации внутри корпоративной сети, фильтрацию каналов, предотвратить утечку информации, повысить производительность сети.

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В целях развития цифровых каналов продаж, повышения доступа абонентов к информации о новых услугах и технологических решениях компанией организованы мобильные пункты сетей сервиса в торгово-развлекательных центрах в регионах, центры цифрового самообслуживания.

Вместе с тем компания работает над повышением проникновения облачных технологий, развитием IT-инфраструктуры и сети data-центров. На сегодняшний день собственная сеть состоит из 15 data-центров общей площадью 11 310 кв.м, позволяющих разместить 22 732 единицы оборудования. В 2016 году услугами дата- центров пользовались свыше 11 тыс. компаний.

В прошлом году в АО «Казахтелеком» продолжилась реализация программы трансформации «Өрлеу». За 2016 год выполнены качественные преобразования по пяти стратегическим направлениям, а эффект на свободный денежный поток от реализации программы «Өрлеу» составил порядка 23.7 млрд. тенге – это сумма заработанных или сэкономленных благодаря программе трансформации средств.

В ходе совещания перед руководителями филиалов, дочерних и зависимых организаций компании был поставлен ряд задач на 2017 год, основными из которых являются укрепление лидерских позиций на рынке, повышение качества предоставляемых услуг, развитие новых направлений бизнеса, а также расширение сфер деятельности.