KazakhExport открыл единое окно по поддержке экспортеров

Правлением АО «Национальный управляющий Холдинг «Байтерек» принято решение о преобразовании его дочерней организации АО «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант» в АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport», передает пресс-служба АО «ЭСК «KazakhExport».

Компания «KazakhExport» будет работать по принципу единого окна как центр по продвижению и сервисной поддержке несырьевого экспорта страны.

Основными задачами компании «KazakhExport» будут являться страхование экспортных кредитов, предэкспортное и торговое экспортное финансирование, а также осуществление перестраховочной деятельности.

Компании «KazakhExport» планируется передача функций по предоставлению сервисной и нефинансовой поддержки, ранее осуществляемые Национальным агентством по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST».

В течении двух лет «KazakhExport» будет докапитализирована на 100 млн долларов.

Кроме того, в рамках последующих этапов трансформации компании, планируется открытие нескольких зарубежных представительств компании «KazakhExport» в странах целевого экспорта.

Главной задачей KazakhExport станет дальнейшее развитие экспорта отечественной продукции и повышение общего экспортного потенциала Казахстана.