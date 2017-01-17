КазкоммерцСекьюритиз второй год становится лучшим андеррайтером в Казахстане

Инвестиционно-брокерская компания КазкоммерцСекьюритиз - дочерняя организация Казкоммерцбанка - вновь признана лучшим андеррайтером в Казахстане по итогам деятельности в 2016 году в рэнкинге андеррайтеров локальных облигаций Казахстана финансового информационного агентства Cbonds.

В течение 2016 года КазкоммерцСекьюритиз в качестве единственного андеррайтера разместил девять выпусков долговых ценных бумаг на общую сумму 306,6 млрд тенге, заняв, таким образом, 74% рынка. При этом совокупный объем и количество выпусков облигаций, размещенных всеми восемью андеррайтерами на первичном рынке в 2016 году, составили 413 млрд тенге и 19 соответственно.

Таким образом, КазкоммерцСекьюритиз стал лидером по объёмам и количеству размещений корпоративных облигаций на долговом рынке капитала Казахстана.

«В целом 2016 год был сложным для экономики Казахстана, но, несмотря на это, команде КазкоммерцСекьюритиз удалось сохранить лидирующую позицию в рэнкинге андеррайтеров локальных облигаций Казахстана. Мы с оптимизмом смотрим на 2017 год и в части долгового рынка капитала ожидаем оживления спроса со стороны инвесторов к краткосрочным выпускам облигаций качественных казахстанских эмитентов», – сказал председатель правления АО «КазкоммерцСекьюритиз» Чингиз Жаксыбек.

Rolls-Royce оштрафована на $807 млн за коррупцию

Ежегодно агентство Cbonds публикует рэнкинг инвестиционных банков-андеррайтеров, работающих на рынках корпоративных облигаций России, Украины и Казахстана. КазкоммерцСекьюритиз второй год подряд занимает 1-е место в рэнкингеCbonds с существенным отрывом от ближайших конкурентов по объёмам и количеству эмиссий, размещенных на облигационном рынке Казахстана.

С полной версией рэнкинга казахстанских андеррайтеров по итогам 2016 г. можно ознакомиться по ссылке: http://cbonds.ru/rankings/item/399.

Для справки:

Cbonds– одно из ведущих информационных агентств, специализирующееся в сфере финансовых рынков. Группа осуществляет деятельность в России, Украине и Казахстане. Cbonds отслеживает новости и конъюнктуру финансовых рынков, занимается поддержкой базы данных по всем выпускам долговых бумаг и публикует рэнкинги инвестиционных банков и ведущих эмитентов.

КазкоммерцСекьюритиз – 100% дочерняя организация Казкоммерцбанка, которая была создана в 1997 г. и является одним из ведущих инвестиционных банков в Казахстане, оказывает полный комплекс инвестиционно-банковских услуг, включая брокерские услуги, торговлю ценными бумагами, финансовый консалтинг и андеррайтинг (организация выпуска и размещения долговых и долевых ценных бумаг), услуги корпоративного финансирования, управление инвестиционным портфелем и аналитические услуги.

QAZAQ AIR принесла своим пассажирам извинения за доставленные неудобства