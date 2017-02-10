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«КазМунайГаз» запустил франчайзинговую программу DODO

10.02.2017 16:09   843   0

В Южно-Казахстанской области открылись АЗС под брендом «КазМунайГаз» в рамках франчайзинговой программы DODO (Dealer Owned - Dealer Operated, Партнер владеет, партнер управляет), сообщает пресс-служба ТОО «КазМунайГаз Өнімдерi».

Программа DODO представляет собой пример государственно-частного партнерства, нацеленный на поддержку малого и среднего бизнеса в регионах, что соответствует задачам, поставленным главой государства в Послании «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность». 

Первыми участниками программы DODO в 2016 году стали частные автозаправочные станции в Костанае и Приозерске.

В связи с недостаточным присутствием сети АЗС «КазМунайГаз» в Шымкенте и Костанае, данные регионы являлись целевыми для развития компании. Прислушиваясь к пожеланиям клиентов, ТОО «ҚазМұнайГаз Өнімдері» развивает сеть автозаправочных станций в регионах таким образом, чтобы она, в целом, лучше и удобнее для клиентов охватывала территорию Республики Казахстан.

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«Потребители уже давно знают и доверяют бренду «КазМунайГаз». Качество предлагаемых товаров и услуг, а также приемлемая для потребителей цена - выгодно отличают АЗС «КазМунайГаз» от близлежащих конкурентов. Кроме того, присутствие национального оператора оказывает стабилизирующий фактор в регионе, в том числе во время кризисов на топливном рынке», - говорится в сообщении.

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Приветствуя участников программы, генеральный директор ТОО «КазМунайГаз Өнімдері» Асылбек Карибаев отметил: «Программа франчайзинга представляет собой эффективный механизм  партнерства между государством и частными предпринимателями. Можно сказать, что это тот случай, когда сотрудничество крупной квазигосударственной компании с представителями малого и среднего бизнеса не только выгодно всем сторонам, но также играет важную роль для развития региона в целом».

Торжественная церемония открытия новых станций состоялась при участии руководства компании «КазМунайГаз – переработка и маркетинг», руководства области, а также топ-менеджмента сети АЗС «КазМунайГаз».

Партнер программы Еркебулан Кулбеков полагает, что сотрудничество с известным отечественным брендом будет плодотворным: «Я уверен, что бизнес будет работать стабильно – благодаря  франчайзинговой программе автозаправочная станция будет вовремя получать нужные объемы бензина проверенного качества. Со своей стороны, наш коллектив будет поддерживать высокие стандарты обслуживания клиентов, принятые в сети АЗС «КазМунайГаз». Еще, что особенно важно – на деле мы не теряем своей независимости, это наш бизнес. Но он становится частью чего-то большего, и это хорошо».

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Программа франчайзинга дает участникам возможность работать под узнаваемым брендом, снимает риски по стабильности поставок и качеству топлива, а также позволяет принимать участие в различных маркетинговых программах и рекламных акциях. При этом компания продолжает определять цены, косвенно влияя на общую рыночную ситуацию.  

Программа открыта для новых партнеров.

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