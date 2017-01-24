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Казпочта открыла центр для представителей электронной коммерции

24.01.2017 14:09   944   0

АО «Казпочта» сообщила об открытии первого специализированного отделения обслуживания представителей электронной коммерции в Астане.

«Рынок электронной коммерции растет из года в год, соответственно вырастает объем посылок заказанных через интернет (примерно на 20 %), что, в свою очередь, влияет на уровень удобства и скорости обслуживания. Ранее нашим корпоративным клиентам приходилось бегать с этажа на этаж в поисках документов, бухгалтеров, теперь для них создан отдельный офис, где они смогут получить качественный сервис в короткие сроки и получить весь необходимый спектр услуг в одном центре - отметил Багдат Мусин, председатель правления АО «Казпочта».

Первый е-центр открыт на левобережье столицы и представляет собой офис с несколькими зонами. Для удобства клиентов выделены отдельно зона по консультации корпоративных клиентов, зал для переговоров, а также помещение для приема и обработки поступивших заказов и их комплектация и упаковка, отгрузка заказов на доставку.

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В ближайшее время компания планирует открыть подобный центр и в Алматы, а в перспективе во всех городах страны.

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