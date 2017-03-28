Китайцы продолжат покупать мировые компании

Китайские компании в следующем десятилетии могут тратить $275 млрд в год на сделки слияния и поглощения за пределами страны, несмотря на то что власти КНР пытаются ограничить отток капитала, сообщил Джон Райсс из White & Case LLP, передает vestifinance.ru.

"Мы ожидаем драматической активности в сфере M&A, исходящей из Китая, - сказал Райсс, возглавляющий в юридической фирме отдел M&A, в интервью Bloomberg Television. - Есть некоторые факторы, которые необходимо учитывать в краткосрочной перспективе, такие как ограничения на отток капитала, высокий уровень задолженности компаний в Китае и некоторые вопросы о финансовой системе в стране".

Власти Китая начали усиливать контроль над движением капитала во второй половине 2016 г. после трех лет оттока и снижения курса юаня. Из сделок на $220 млрд, объявленных китайскими покупателями в прошлом году, сделки на $40-75 млрд были отменены или отозваны, сообщила на прошлой неделе юридическая компания Linklaters LLP.

Несмотря на недавние ограничения, активность продолжается. HNA Group Co. 26 марта договорилась о покупке 25%-й доли в подразделении по управлению активами в США компании Old Mutual Plc за $446 млн вдобавок к $30 млрд, потраченным китайским конгломератом с прошлого года.

В пятницу Zhonghong Zhuoye Group Co. согласилась приобрести 21% акций SeaWorld Entertainment Inc. у Blackstone Group LP, что сделает китайскую компанию крупнейшим акционером американского оператора тематического парка.

В США, по словам Райсса, наблюдается активность в заключении сделок, поскольку это коррелирует с высоким уровнем доверия и сильным фондовым рынком. Это может измениться, так как рынок отступает на фоне проблем с реализацией планов президента Дональда Трампа в области здравоохранения, налогообложения, регулирования и иммиграции.