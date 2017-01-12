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Компания «БАСТ» урегулировала конфликт между акционерами

12.01.2017 12:36   854   0

В результате переговоров между крупными акционерами был урегулирован конфликт, возникший в связи с намерением компании разместить дополнительные акции на 1 млрд тенге, - сообщает АО "БАСТ".  

Наиболее крупный акционер компании - Макашев М.Е. 10 января 2017 года отозвал свой иск, запрещающий проведение заседаний Совета Директоров, заключение крупных и каких-либо сделок, в том числе выпуск и размещение дополнительных акций АО "БАСТ" на рынке.

Дополнительные инвестиции в компанию необходимы для значительного увеличения мощности производства и капитализации компании.

«Компания продолжает вести операционную деятельность в обычном режиме, кадровых изменений не намечается», - говорится в сообщении.

«В ходе переговоров все акционеры пришли к консенсусному мнению о том, что компании необходимо завершить уже начатую работу по расширению производственных мощностей в два раза - до 400 тыс. тонн руды в год, а также приступить к мероприятиям по организации строительства дополнительных мощностей на 1 млн. тонн руды в год. Все крупные акционеры пришли к пониманию того, что наиболее оптимальным и доступным методом фондирования данных мероприятий является размещение акций компании, то есть привлечение акционерного капитала», - приводятся слова первого вице-президента АО «БАСТ» Рустема Оспанова.

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11 января 2017 года АО «БАСТ» объявило о размещении среди неограниченного круга инвесторов 36 886 простых акций, цена размещения - 30 500 тенге. Срок реализации права акционеров на преимущественную покупку составляет 30 календарных дней со дня уведомления.

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