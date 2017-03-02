Компания Continental AG подтвердила прогнозы роста продаж в 2017 году

Компания планирует увеличить продажи более чем на 6 процентов до свыше 43 миллиардов евро ($45,28 миллиарда), несмотря на рост цен на сырье, передает investing.com.

Годовая прибыль немецкой Continental AG* (DE:CONG) оказалась у верхней границы диапазона ожиданий аналитиков, позволив компании подтвердить прогноз роста продаж в текущем году и рассказать о планах увеличения дивидендов.

Один из крупнейших в мире производителей шин и автокомпонентов сообщил, что на его показателях положительно скажется дальнейший рост глобального производства автомобилей и прибыль от инвестиций в беспилотные технологии.

Компания планирует сохранить маржу скорректированной прибыли до вычета процентов и налогов (EBIT) выше 10,5 процента после 10,8 процента годом ранее.

Continental планирует увеличить дивиденды до 4,25 евро на акцию с 3,75 евро на акцию в 2015 году.

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*Continental AG - немецкий производитель шин и автокомпонентов, занимает четвертое место в мире и первое место в Европе по производству шин.