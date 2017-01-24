Конфликт между владельцами ТОО «Автодорсервис» может навредить экономике

Конфликт между владельцами ТОО «Автодорсервис» продолжается. В частности, сегодня текущую ситуацию по делу прокомментировал юрист, представляющий интересы одной из сторон, Фархад Сыдыков. По его мнению, дело по компании ТОО «Автодорсервис» может стать прецедентом, который позволит нарушать права миноритарных совладельцев компаний. Кроме этого, это разбирательство может нанести урон инвестиционной привлекательности Казахстана, считает он.

Совладельцу компании ТОО «Автодорсервис» г-ну Виталию Процентову в судебном порядке было запрещено публично высказываться о процессе проходящем по делу. «По моему мнению, судья или не владел ситуацией или проигнорировал основополагающие документы, которые регламентируют эти вопросы. Но может мой оппонент был настолько убедителен, что судья не мог ему отказать. Поэтому сегодня я не буду ничего освещать», - пояснил г-н Процентов.

Напомним, 29 апреля 2016 года между основателем ТОО «Автодорсервис» Виталием Процентовым, владеющим 49%-ой долей компании, и совладельцем фирмы Ильхалидом Какимжановым контролирующим 51% -ую долю, возник конфликт по поводу смены директора предприятия, в результате которого, по решению г-на Какимжанова, был назначен новый директор. «Это решение было принято с нарушением требований, содержащихся в уставе компании, был нарушен порядок избрания директора в соответствии с уставом. Поскольку решение о прекращении полномочий должно приниматься квалифицированным большинством голосов участников присутствующих на общем собрании, что составляет 75% участвующих на собрании», - напомнил г-н Сыдыков.

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Не согласившись с этим решением, г-н Процентов обратился в экономический суд с требованием признания этого решения незаконным, а г-н Какимжанов со своей стороны направил встречные исковые требования: признать недействительным пункт устава, который был нарушен при назначении нового руководителя компании.

24 августа 2016 года было принято решение об отказе искового требования Процентова, а иск второго совладельца был удовлетворен. «Это незаконное на наш взгляд решение вступило в законную силу 7 декабря 2016 года после того, как операционная коллегия городского Алматинского суда отказала в апелляционной жалобе Процентову», - добавил правозащитник.

По мнению г-на Сыдыкова, вынесенные судебные акты противоречат не только Закону о товариществах с ограниченной ответственностью, который содержит ряд вопросов, решение по которым может приниматься только квалифицированным большинством, но и ставит под сомнение ту работу, которая проводится для создания благоприятных условий для ведения бизнеса в Казахстане и привлечения частных инвестиций в экономику республики. Он также добавил, что это решение по сути представляет угрозу для всех предпринимателей, которые владеют долями на предприятиях не составляющих контрольного пакета.

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Он считает, что решения вынесенные судами были основаны только на предположениях. Так, судья экономического суда в решении указывает, что так как участниками компании являются только 2 человека они не могут принять решение: поскольку один голосует против, другой голосует за, и в таких условиях компания не может дальше существовать, и исходя из этого управление компанией передано владельцу с большей долей участия.

Кроме этого, юрист отметил, что на протяжении всего процесса имели место факты, ставящие под сомнение систему правосудия в Казахстане. Так, изначально в судебном процессе помимо сторон были привлечены Департамент управления доходов города Алматы и департамент управления юстиции города Алматы. В связи с этим участие в процессе также принимал прокурор.

В заключении прокурора было отмечено требование удовлетворить иск г-на Процентов, а в требовании признать недействительным пункт устава – отказать. «Когда мы получили окончательное мотивированное решение, в нем вообще не упоминалось о том, что прокурор принимал участие в этом деле», - заметил юрист. Соответственно не упоминалось и о заключении относительно исков сторон. Прокурор также не участвовал и при рассмотрении апелляционной жалобы.

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Далее через Ассоциацию строителей г-н Процентову удалось добиться рассмотрения дела в генеральной прокуратуре РК. После чего городской прокуратуре города Алматы было дано задание разобраться и принять меры реагирования по делу. Результатом этого стало решение первого заместителя прокурора города Алматы принести протест на решение экономического суда, который был подписан электронной подписью и передан в суд. Далее стороны были ознакомлены с документами и дело было передано в городской суд, где посчитали, что некоторые стороны, а конкретно г-н Какимжанов не был ознакомлены с протестом прокурора и вернули дело для устранения этих недостатков в экономический суд. Судья потребовал документ не с электронной, а с живой подписью. На что городской прокурор ответил что протеста подписанного вживую не существует, и тот факт, что в суд был документ отправлен с электронной подписью это ошибка. Однако за 10 дней до этого было отправлено подтверждающее письмо в Ассоциацию строителей о том, что протест был принесен.

«В данном деле нарушены права конкретного человека и предпринимателя. Однако это составляет прецедент, который может послужить для нарушения прав для других предпринимателей», - заключил г-н Сыдыков.

Г-н Процентов обратился с открытым письмом к главе государства с просьбой «взять под личный контроль процесс соблюдения законодательства судами» в интересах предпринимателей, инвесторов и казахстанского сообщества.

"Я вынужден пойти на этот шаг, так как действия представителей судебной системы в сфере защиты прав инвесторов и предпринимателей напрямую игнорируют не только решения Съездов судей, последний из которых прошел в минувшем ноябре в Астане, но и Ваши поручения и пожелания, обращенные к судьям страны. Фактически, они обесценивают огромную работу, проделанную Вами и законодательными органами по совершенствованию судебной системы, обеспечению подлинной независимости судей, гарантированию гражданам беспристрастного рассмотрения судебных споров в рамках Закона", - говорится в открытом письме главе государства.

Далее указывается, что "первоначально суды поддержали мою позицию. Однако затем, несмотря на обращения со стороны отраслевой Ассоциации, Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», протестов прокуратуры, эти судебные решения были пересмотрены, при этом грубо игнорировались как положения Устава ТОО, так и «Закона о товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью.

Уважаемый Нурсултан Абишевич! От себя лично и в интересах предпринимателей, инвесторов, всего казахстанского общества прошу Вас взять под личный контроль процесс соблюдения законодательства судами, рассматривающими дела, связанные с защитой прав, гарантированных Конституцией и законами Республики Казахстан. Без этого стране и дальше придется только мечтать о том, чтобы занять достойное место в числе инвестиционно-привлекательных государств, о создании диверсифицированной экономики и обеспечении возможностей для самореализации, в том числе предпринимательского таланта, для всех граждан Независимого Казахстана", - подчеркивается в письме.