Lenovo отказалась от брендов Motorola и Vibe

Китайская Lenovo прекращает выпуск смартфонов под брендами Motorola, Vibe и другими наименованиями.

Отныне все новые смартфоны производителя будут продаваться под маркой Lenovo moto. Анонс новинок запланирован на воскресенье, 26 февраля. Об этом сообщил "Ведомостям" глава мобильного подразделения компании в Восточной Европе Алексей Клочков.

В свое время Motorola являлась одной из самых популярных "мобильных" марок, конкуренцию которой составляла разве что Nokia. Однако приход iPhone и других гаджетов новой волны пошатнул позиции производителя. В 2011 году Motorola была разделена на две независимые части — Motorola Solutions и Motorola Mobility. Позднее Motorola Mobility купила Google за $12,5 млрд, а в 2014-м — продала ее Lenovo за $2,9 млрд.