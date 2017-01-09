McDonald's собирается продать 80% своей сети в Китае и Гонконге

McDonald`s продаст 80% своей сети в Китае более чем за $2 млрд, сообщает РБК.

Покупатели — компании Citic и Carlyle Group — получат право на развитие франшизы ресторанов сети на 20 лет Американская корпорация McDonald's заключила соглашение о продаже 80% своего операционного бизнеса в Китае и Гонконге консорциуму компаний Citic и Carlyle Group. Об этом говорится в заявлении Citic.



Согласно сообщению, сумма сделки составит $2,08 млрд. Citic получит 52% доли в бизнесе, Carlyle — 28%. Корпорация McDonald's сохранит за собой 20% акций. В рамках сделки покупатели получат франшизу на развитие ресторанов McDonald's на 20 лет.



В июне 2016 года McDonald's получил более пяти предложений о продаже своих ресторанов в Китае и Гонконге. Источник Reuters сообщал, что предложения поступили от крупных китайских корпораций Beijing Tourism Group, Sanpower и ChemChina. Сумма сделки, по данным агентства, составляла $3 млрд.



Ранее, в марте 2016 года, McDonald's объявил о планах открыть более 1,5 тыс. ресторанов в Китае, Гонконге, Южной Корее в ближайшие пять лет. На данный момент там открыто 2200 заведений сети.