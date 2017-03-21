"МегаФон" купит 50% "Евросети" у "ВымпелКома"

"МегаФон" выкупит у "ВымпелКома" 50% "Евросети" и доведет свою долю до 100%, сообщает Vestifinance.ru.

"ВымпелКом" получит 2 тыс. из имеющихся 4200 салонов "Евросети" и выплатит "МегаФону" около 1 млрд руб. в счет долга "Евросети", рассказал один из источников издания. По словам другого источника, сумма сделки составит 1,2 млрд руб.

По условиям сделки, "Евросеть" будет автономной от "МегаФона". Менеджмент ритейлера останется прежним, и сокращать персонал не планируется. Часть сотрудников из переданных "ВымпелКому" салонов сможет выбрать: перейти работать в "ВымпелКом" или вернуться в "Евросеть".

По данным "СПАРК-Интерфакса", общий долг "Евросети" на конец 2015 г. составлял около 10 млрд руб. Сейчас долг сократился до около 9 млрд руб., сказал один из источников издания.

В мае 2016 г. стало известно, что акционеры "Евросети" рассматривают возможность ее раздела. Операторы сочли более эффективной монобрендовую розницу, говорил источник "Ведомостей". По словам другого источника, основной заработок "Евросети" приносит продажа телефонов, что не соответствует задачам операторов, которым нужны в первую очередь контракты с абонентами.