Microsoft выпустит облигации на $14 млрд

Microsoft выпустит облигации не меньше чем на $14 млрд - что станет крупнейшей эмиссией года. Главными андеррайтерами выступят Barclays и HSBC.

Эмиссия станет одной из крупнейших, не направленных на финансирование покупки активов, а только на «общие корпоративные нужды». По данным издания, решение о ней принято с учетом ожидаемого повышения ставок в дальнейшем.

Облигации будут выпущены с семью разными сроками погашения – от трех до 40 лет.

Объем размещений бондов корпорациями и правительствами в целом с начала года составил уже более $600 млрд, что стало наивысшим результатом за аналогичные периоды с 2013 года. Однако в Bank of America ожидают, что в целом за год выпуск облигаций инвестиционного уровня в США сократится на 17% ввиду предполагаемой репатриации капиталов на фоне понижения налоговых ставок.

Сейчас Microsoft располагает денежными средствами в размере порядка $123 млрд, из которых 95% размещены за пределами США.

Предыдущая крупная продажа облигаций была в августе прошлого года, когда Microsoft вдохнула жизнь в своих инвесторов, продав почти $20 млрд долга для финансирования поглощения социальной сети LinkedIn.

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Данная продажа стала пятой по величине продажей корпоративных облигаций компании. Продажа происходила в условиях повышенного интереса со стороны портфельных менеджеров, которые находились в поисках прибыли.

Крупнейший производитель программного обеспечения в США договорился о покупке социальной сети LinkedIn в июне за $26 млрд в рамках усилий главного исполнительного директора Microsoft Сатьи Наделлы по активизации роста. Для этого в свое время были выпущены облигации на $19,75 млрд с семью сроками погашения.

По словам портфельного менеджера Invesco Чака Берджа, облигации остаются основной статьей доходов в мире на сегодняшний день. Огромный интерес виден из-за рубежа, а на внутреннем рынке есть пенсионные фонды и страховые компании, которые пока не достигли целевых показателей доходности, но находятся на пути к этому.