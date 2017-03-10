На долю iPhone пришлось 79% прибыли от глобальных продаж всех смартфонов в 2016 г.

Прибыль от реализации смартфонов в мире составила в прошлом году $53,7 млрд, в то время как прибыль от реализации iPhone составила $44,9 млрд, сообщает vestifinance.ru.

Такой успех компании Apple, в основном, обеспечил финальный квартал, в котором компания получила 92% прибыли мирового рынка. Также отмечается способность компании минимизировать затраты на производство, при этом продавая свою продукцию по высоким ценам.

Apple зачастую лидирует со значительным отрывом от других производителей по объёму прибыли, но если сравнивать долю рынка по количеству устройств, но тут купертинцы не имеют значительного превосходства - "яблочные" гаджеты получили долю в 14,5%. Так, в первом квартале 2015 года на Apple приходилось 92% глобальной прибыли от продажи смартфонов при доле рынка 20%.

В четвёртом квартале 2016 года благодаря популярности моделей iPhone 7 и 7 Plus Apple удалось опередить по продажам Samsung, хотя в немалой степени это объясняется и провалом Note 7.

Ранее аналитики BMO Capital Markets сообщили, что в третьем квартале 2016 года Apple получила 103,6% операционной прибыли на рынке смартфонов против 90% годом ранее. Показатель Apple превышает 100% потому, что многие другие производители работают либо в убыток, либо "в ноль". В частности, денежные потери несут LG Electronics и HTC.

Следом за Apple в рейтинге самых прибыльных игроков рынка идет Samsung Electronics, которая получила $8,3 млрд. или 14,6% прибыли на рынке смартфонов в прошлом году. За ней следуют китайские компании — Huawei с долей 1,6%, Oppo (1,5%) и Vivo (1,3%).

Во многом падение маржи операционной прибыли и выручки Samsung связано с отзывом флагманских устройств Galaxy Note 7 по причине их взрывоопасности. Доходы компании снизились до $71,6 млрд с $75,2 млрд в 2015 году.

Китайская компания Huawei за 12 месяцев 2016 года продала 72,2 млн смартфонов серии Huawei Honor и 65,7 млн смартфонов Huawei Ascend. Операционная прибыль Huawei составила $929 млн.

Xiaomi, поставившей 46,4 млн смартфонов, досталось четвертое место на мировом мобильном рынке. На пятом месте оказались бренды BBK Electronics - смартфоны Oppo R разошлись тиражом 38,4 млн единиц, а продажи смартфонов Vivo X и Vivo Y составили 33,7 и 25,6 млн соответственно.

Аналитики Strategy Analytics отмечают, что стоимость большинства китайских смартфонов находится в диапазоне от $256 до $518. Дешёвые смартфоны китайских брендов быстро увеличивают свою долю на мировом рынке, но рентабельность производителей из Поднебесной по-прежнему остаётся низкой.