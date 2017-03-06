На рынке ценных бумаг появился новый игрок

Компания VISOR Capital, ранее основанная в составе группы VISOR Holding стала частью инвестиционной холдинговой группы Tengri Partners и получила новое название Tengri Capital MB.

Компания намерена вернуться на рынок услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг и расширить перечень предоставляемых услуг. В настоящее время компания получила лицензию Национального Банка РК на осуществление брокерской-дилерской деятельности и деятельности по управлению инвестиционными портфелями и уже зарегистрировала 8 инвестиционных фондов.

Tengri Capital MB предоставляет брокерские услуги по торговле ценными бумагами казахстанких и иностранных эмитентов, услуги инвестиционного банкинга по слияниям, поглощениям и реструктуризациям, услуги финансирования на рынках акционерного и долгового капитала, услуги по управлению инвестициями на биржевых рынках и рынках частного капитала, инвестиционное партнерство через привлечение инвестиций от самой компании, а также продукты экономической и инвестиционной аналитики по Казахстану и Центральной Азии в контексте глобальных рынков.

"Компания Tengri Capital MB намерена сохранить безупречную репутацию и выйти на новый уровень развития, являясь путеводителем по зарубежным рынкам ценных бумаг для казахстанских инвесторов и cтать самым надежным партнером для иностранных инвесторов и контрагентов по рынку Казахстана под нoвым брендом", - заявил Ануар Ушбаев, член правления и глава подразделения по управлению активами.

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Справка:

АО Tengri Capital MB (прежнее название АО VISOR Capital) создано 2 декабря 2005 года.

Является крупнейшей брокерской компанией Казахстана.

Обладает лицензией на оказание брокерских услуг на рынке ценных бумаг и услуг по управлению инвестиционным портфелем.

В своем послужном списке имеет такие крупные проекты как первичное публичное размещение акций АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» и АО Кселл, выпуск и размещение еврооблигаций АО НК «КазМунайГаз», консультирование Kookmin Bank, крупнейшего банка Южной Кореи, по покупке 50,1% доли в АО «Банк ЦентрКредит».

Также АО Tengri Capital MB Единственная казахстанская брокерская компания, имеющая дочернюю компанию в Великобритании, зарегистрированную у локального регулятора (FCA) и оказывающую брокерские услуги. Является членом АО «Казахстанская фондовая биржа».