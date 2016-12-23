Нацхолдингу «КазАгро» исполнилось 10 лет

Ровно 10 лет назад, 23 декабря 2006 года, Постановлением Правительства Республики Казахстан создано акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» со 100-процентным участием государства в его уставном капитале.

Как отмечалось в документе, Холдинг создан «В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 11 декабря 2006 года № 220 «О некоторых вопросах развития агропромышленног о комплекса».

За все эти годы на поддержку АПК страны Нацхолдингом «КазАгро» направлено более 2,3 трлн тенге.

При этом, если в первый год деятельности финансирование отрасли со стороны Холдинга составляло 116 млрд тенге, то в последние годы в среднем ежегодно направляется около 300 млрд тенге, из которых государственное фондирование составляет только 16%, т.е. на каждый 1 тенге бюджетных средств «КазАгро» привлекает 5,4 тенге с рынков капитала.

За 10 лет активы группы компаний выросли в 6,6 раза, собственный капитал увеличился в 3,4 раза, а доходы – в 2,9 раза.

Объем судного портфеля вырос в 7 раз и составил почти 600 млрд тенге, что составляет 43% общего объема кредитования отрасли. В ссудном портфеле группы Холдинга порядка 50.000 заемщиков.

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Деятельность Холдинга обеспечивает немаловажный социальный эффект – создано 33,4 тыс. новых рабочих мест и обеспечены занятостью более 141,5 тыс. человек.

Холдинг в своей деятельности нацелен на повышение доступности финансирования и рынков сбыта для субъектов АПК. Дочерние акционерные общества имеют разветвленную сеть филиалов и региональных представительств практически во всех районах страны.

В части повышения доступности финансирования на сегодняшний день Холдингом реализуется более 40 кредитных продуктов, адаптированных под потребности разных отраслевых направлений и размеров агробизнеса. Доля малого и среднего бизнеса в структуре кредитования составляет 89%.

Система кредитных товариществ, созданная при поддержке дочерней компании Холдинга АО «Аграрная кредитная корпорация», за годы существования (с 2001 года) доказала свою эффективность: 12,2 тыс. устойчивых СХТП вошли в состав 171 КТ (общий объем финансирования с 2001 года – 182,4 млрд тенге) и активно финансируются внутри системы.

Продолжается работа по стимулированию объединений сельхозтоваропро изводителей и сельского населения в кооперативыдля совместной организации заготовки, производства, переработки, хранения и сбыта сельхозпродукции . В целом свыше 1,5 тыс. сельхозформирова ний и 3 тыс. личных подворий объединены в 147 сельских потребительских кооперативов, которые получили льготные кредиты на сумму более 12 млрд. тенге.

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В целях повышения занятости сельского населения и увеличения объемов производства продукции АПК за счет использования потенциала личных подсобных хозяйств АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» разработал и успешно размещает новую линейку продуктов микрокредитовани я: «Игілік», «Береке», «Егiнжай», «Кәсіпкер», «Бірлік» и «Ынтымақ» с использованием средств программ «Дорожная карта занятости 2020» и «Дорожная карта бизнеса 2020».

За годы деятельности «Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства» выдано более 100 тыс. микрокредитов – это стало существенным подспорьем для мелкого агробизнеса в условиях низкой доступности банковского кредитования в сельской местности. В результате, 9 из 10 микрокредитов жители сельской местности получают через дочернюю компанию КазАгро.

В Холдинге продолжается работа по дальнейшему техническому и технологическому переоснащению предприятий для качественного развития АПК и роста производительнос ти труда в сельском хозяйстве. Необходимо отметить, что 72% сельскохозяйстве нной техники в стране приобретается через «КазАгроФинанс». За прошедшее 10-летие закуплено и передано в лизинг порядка 37 тыс. единиц.

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Повышение производительнос ти труда в АПК решается посредством реализации крупных инвестиционных проектов, которые можно разделить на два блока: снижение импортозависимос ти на продовольственно м рынке и развитие экспортного потенциала аграрного сектора.

Сегодня в инвестиционном портфеле Холдинга 530 проектов стоимостью 331 млрд тенге. Введено в эксплуатацию 498 проектов общей стоимостью 288,8 млрд тенге, большая часть из которых вышла на полную проектную мощность.

В региональном разрезе лидерами по реализации проектов являются Акмолинская (83), Алматинская (72), Северо-Казахстан ская (52) и Южно-Казахстанск ая (50) области.

Все, реализуемые инвестиционные проекты направлены на внедрение современных передовых технологий, что в свою очередь обуславливает рост производительнос ти труда. По итогам прошлого года она составила 2 271 тыс. тенге/чел. или 10,2 тыс. долл./чел., что выше среднеотраслевой почти в 2 раза (1239,8 тыс. тенге/чел).

Задача по повышению доступности рынков сбыта реализуется другими дочерними компаниями Холдинга – АО «НК «Продовольственн ая контрактная корпорация» и АО «Казагропродукт» .

Ими произведен закуп на сумму более 464 млрд. тенге продукции растениеводства и 30,2 млрд тенге продукции животноводства для дальнейшей реализации, в том числе на экспортные рынки.

За 10 лет «Продкорпорацией » экспортировано порядка 3 млн. тонн зерна, «Казагропродукт» экспортировано животноводческой продукции на сумму более 1,8 млрд. тенге.

В рамках проекта «Развитие экспортного потенциала мяса КРС» за счет кредитных ресурсов Холдинга создано 30 тыс. откормочных мест единовременного содержания, завезено более 39 тыс. голов племенного чистопородного КРС зарубежной селекции, приобретено 277 тыс. голов КРС в фермерские хозяйства.

Через региональную сеть Казагромаркетинг а субъектам АПК и сельскому населению предоставлено более 2,3 млн информационно-ко нсультационных услуг по различным вопросам в области аграрного рынка, разработано более 10 тыс. бизнес планов, обучено более 170 тыс. сельских жителей.

В настоящее время проводится работа по разработке новой государственной программы развития АПК на 2017-2021 годы на базе программы «Агробизнес-2020 », которая одним из ориентиров содержит повышение доступности финансирования мелких и средних СХТП, а также поддержку СХТП в экспортных направлениях.

С учетом поставленных задач программы Холдингом будет пересмотрена кредитная политика дочерних компаний. Приоритетом программ кредитования и лизинга станет поддержка и расширение финансирования мелких и средних агроформирований .

Для концентрации деятельности в данных направлениях, а также учитывая поручение главы Государства о необходимости сокращения государственного участия в экономике, Холдингом проводится работа по созданию компактного управляющего Холдинга, состоящего из 4 дочерних компаний (АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», АО «Продкорпорация» , АО «КазАгроГарант») . Это позволит Холдингу сконцентрировать ся на повышении доступности к финансированию и расширению рынков сбыта для СХТП.

Поэтапное формирование доступной системы кредитования в АПК будет реализовано через фондирование банков второго уровня, кредитных товариществ, лизинговых компаний и других финансовых институтов, кредитующих АПК, увеличение фондирования микрофинансовых организаций. При этом, для них будут установлены приоритеты для финансирования, в первую очередь, малого и среднего бизнеса, увеличения охвата СХТП.

В целом кредитные и лизинговые программы Холдинга «КазАгро» будут полностью синхронизированы с приоритетами и критериями поддержки субъектов АПК в рамках новой госпрограммы.

АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» реализует государственную политику по развитию агропромышленног о комплекса Казахстана путем обеспечения эффективного управления инвестиционными активами компаний, входящих в его структуру. В состав холдинга входят АО «Национальная компания «Продовольственн ая контрактная корпорация», АО «КазАгроПродукт» , АО «КазАгроФинанс», АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», АО «КазАгроГарант» и АО «КазАгроМаркетин г».