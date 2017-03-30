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Нацкомпании вновь становятся прибыльными

30.03.2017 09:58   386   0

Национальным компаниям удалось завершить 2016 год в плюсе, несмотря на получение убытков в последнем квартале года. По итогам прошлого года совокупная чистая прибыль нацкомпаний (до налогообложения) составила 240 млрд тенге. В 2015 году, напомним, госсектор зафиксировал убыток в размере 449 млрд тенге.

Положительный результат деятельности в прошлом году был получен благодаря эффективной деятельности нацкомпаний в течение первых трех кварталов года. В первой половине года нацкомпании совокупно показали прибыль в размере 146 млрд тенге, этот успех был закреплен итогами 3 квартала - плюс еще 115,5 млрд тенге чистого результата.

Однако, в конце года эта серия побед внезапно прекратилась, и за 4 квартал 2016 года национальные компании зафиксировали убыток в сумме 21,4 млрд тенге.

Средний уровень рентабельности производства в 2016 году составил 14%, если не учитывать результаты убыточного 2015 года, то это довольно скромный уровень эффективности деятельности нацкомпаний в течение последних 5 лет.

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Для того, чтобы вернуться к прибыльности деятельности в 2016 году, нацкомпании резко сократили объем своих расходов. За прошлый год на производство, персонал, реализацию товаров и прочие затраты было израсходовано порядка 1,7 трлн тенге. Это на 44% меньше суммы расходов нацкомпаний в 2015 году. В абсолютном выражении сумма сокращения превысила 1,3 трлн тенге.

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Надо отметить, что приток доходов в 2016 году также замедлился, но сокращение было менее существенным, чем оптимизация расходов. За 2016 год совокупный объем доходов нацкомпаний уменьшился на 25%, или на 625 млрд тенге, по сравнению с 2015 годом и превысил 1,9 трлн тенге.

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Наиболее активно уменьшалась выручка от основной деятельности, продажи товаров и услуг - приток таких доходов за год уменьшился на 511 млрд тенге. Доходы от финансирования также сократились, на 140,5 млрд тенге. Зато увеличились поступления прочих доходов, в т.ч. помощь акционеров, - на 27 млрд тенге.

В настоящее время в стране проходит масштабная программа приватизации госактивов до 2020 года.

Главная цель приватизации - повышение эффективности экономики Казахстана путем передачи государственных активов частным инвесторам, заинтересованным в их развитии. По плану, до 2020 года доля государственной собственности должна быть доведена до уровня стран ОЭСР – 15% от ВВП.

В рамках плана приватизации Фонд "Самрук-Қазына" реализует в конкурентную среду 215 активов, которые разделены на два пула. В первый вошли 45 крупных активов, из которых 6 будут выведены на IPO - это КТЖ, Самрук-Энерго, Казатомпром, Казпочта, КМГ и Эйр Астана. Во второй включены 170 компаний, их передача в конкурентную среду будет осуществляться преимущественно посредством электронного аукциона.

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Критерии отбора активов учитывают несоответствие основному профилю деятельности; присутствие на рынке других частных компаний, осуществляющих аналогичные виды деятельности; отсутствие стратегической важности и влияния на вопросы обеспечения национальной безопасности, обороноспособности государства и правопорядка; отсутствие общественной значимости при выполнении государством функций по социальной поддержке населения.

В остальных случаях (если на рынке нет таких компаний, либо они стратегически важны и социально значимы) предполагается, что компания может быть приватизирована частично, либо через фондовый рынок, либо через аукцион/конкурс с возможным привлечением стратегического инвестора. При этом контрольный пакет акций остается в группе Фонда, а его размер определяется степенью стратегической и социальной значимости компании.

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  • Положительно, пенсионные активы будут работать на развитие экономики Казахстана

  • Положительно, такие проекты принесут высокую доходность нашим пенсионным накоплениям

  • Отрицательно, высокий риск невозврата этих средств из-за коррупции и других проблем

  • Отрицательно, лучше вкладывать в более надежные и высокодоходные инструменты

  • Положительно, пенсионные активы будут работать на развитие экономики Казахстана
    115

  • Положительно, такие проекты принесут высокую доходность нашим пенсионным накоплениям
    35

  • Отрицательно, высокий риск невозврата этих средств из-за коррупции и других проблем
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Цифра дня
61,2
млрд долларов США
валютные активы Национального фонда на конец 2016 года
Цитата дня
Мы не видим никаких предпосылок для каких-то девальвационных ожиданий. То есть валютный рынок стабилен, доллар в 2017 году будет находиться в районе 310−330 тенге
Ертай Салимов
Заместитель председателя правления Народного банка
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