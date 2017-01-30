Новый руководитель Alma TV прогнозирует рост популярности интернет-телевидения

Несмотря на наметившийся в последние годы общий спад на телекоммуникационном рынке, интернет продолжает расти. В этом году рынок широкополосного доступа в интернет в Казахстане предположительно вырастет на 10%.

Таким прогнозом поделился новый генеральный директор компании Alma TV Эрик Франке, возглавивший компанию в январе нынешнего года, заключив контракт на три года. По словам топ-менеджера, один из старейших игроков отечественного телекоммуникационного рынка продолжит инвестировать в строительство новых и модернизацию существующих сетей, а также в продвижение новых сервисов.

«Сегодня уровень использования современных технологий в Казахстане выше того, что был несколько лет назад в Украине, где я возглавлял телекоммуникационную компанию «Воля» в период с 2009 по 2013 годы и это естественно. Люди более активно используют смартфоны, да и мы в коммуникациях с нашими клиентами активнее пользуемся мессенджерами. Рынок развивается более активно, и пользователей интересуют новые продукты и услуги. Люди старшего поколения будут смотреть телевизор, но молодежь и подростков телевидение в нынешнем формате не привлекает уже сейчас. Будущее за интерактивным ТВ, которое пользователь сможет смотреть в любое удобное для себя время», - считает Эрик Франке.

Bosch инвестирует 300 млн евро в центр искусственного интеллекта

В приоритете у компании также увеличение числа абонентов интернета от Alma TV (на сегодняшний день доля компании в данном сегменте составляет около 7%). Однако, отмечает новый руководитель Alma TV, новый подход к потреблению услуг телевидения и интернета потребует инвестиций в усовершенствование сети и развитие клиентского обслуживания. «Мы пока не очень хорошо умеем продавать интернет. Alma TV – это все же оператор телевидения, который пока только начинает работу в интернете. В сегменте телевидения также растет спрос на HDTV, но для развития данного направления пока есть потолок, ограниченный ресурсами сети, так что мы должны обеспечить соответствующие технические возможности», - прокомментировал г-н Франке. Он также сообщил, что в перспективе компания не исключает возможности сотрудничества с одним из мобильных операторов.

В прошлом году один из крупных игроков телекоммуникационного рынка продолжил инвестировать в строительство новых и модернизацию существующих кабельных сетей; потенциальную возможность подключения к услугам Alma TV получили владельцы более чем 46 000 квартир. В этом году, сообщил Эрик Франке, планируется расширить географию присутствия Alma TV с услугой передачи данных. К концу нынешнего года компания прогнозирует увеличение своей абонентской базы по услуге передачи данных на 120%.

АО «Самрук-Энерго» подвело итоги по продаже акций АО «ВК РЭК» и АО «МРЭК»

С момента выхода на рынок компания сосредоточилась на деятельности в сегменте платного телевидения, в котором на сегодняшний день ее доля составляет около 40%. Однако в перспективе, подобно многим игрокам рынка, Alma TV видит себя оператором широкого спектра телекоммуникационных услуг. В частности, летом прошлого года компания запустила ОТТ-сервис Alma TV Box, позволяющий смотреть телеканалы на смартфоне, планшете, компьютере или телевизоре. В данный момент услуга включает 130 телеканалов, в том числе 20 в HD-формате. В прошлом году абонентам компании также стала доступна услуга IP-телефонии.

По мнению Эрика Франке, одной из заметных тенденций 2017 года станет увеличение спроса на интернет-телевидение на фоне увеличения интереса потребителей к интерактивным сервисам и дополнительным услугам, таким как «умный дом» и видеонаблюдение. За счет данной тенденции в будущем году компания планирует увеличить абонентскую базу в 10 раз. Подобно коллегам по рынку, Alma TV также намерена сделать акцент на продвижение пакетных предложений, полагая, что спрос на них будет расти на протяжении как минимум ближайших пяти лет. Приобретая комбинированный пакет, абонент получает доступ к основным телекоммуникационным услугам – интернету, телевидению и телефонии. «Преимущество таких предложений – выгодная цена и возможность оплачивать все услуги одним счетом. Это экономит два ценнейших ресурса современного человека – деньги и время», - считает Эрик Франке.

Chevron сможет реабилитироваться к 2018 году

Справка

Компания Alma TV работает на рынке с 1994 года, предоставляет услуги кабельного телевидения в 19 городах Казахстана, а также услуги проводного интернета в семи городах страны (Алматы, Астана, Караганда, Павлодар, Уральск, Усть-Каменогорск, Шымкент). Alma TV также начал предоставлять доступ к домашнему интернету со скоростью до 500 мегабит в секунду – последняя услуга сегодня доступна жителям Алматы, Астаны и Шымкента.