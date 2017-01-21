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НПП "Атамекен" и НК "Астана ЭКСПО-2017" подписали соглашение о сотрудничестве

21.01.2017 17:12   1027   0

АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» и Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» подписали Соглашение о сотрудничестве.

Цель документа - вовлечение казахстанского бизнеса в подготовку и проведение ЭКСПО-2017. Совместные усилия будут направлены на увеличение доли местного содержания в обслуживании выставки, а также привлечение малого и среднего бизнеса из регионов. 

«Выставка стала реальным национальным проектом, направленным на поддержку отечественного предпринимательства. Проект позволил не только сохранить, но и создать порядка 50 тысяч рабочих мест. В пиковые периоды на площадке работали 14 тысяч строителей и более 500 единиц техники. В целом, в строительстве объектов выставки задействовано 366 отечественных товаропроизводителей и заключено договоров  на 52,5 млрд тенге», - отметил Ахметжан Есимов.

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По словам главы нацкомпании, эта цифра в два раза больше аналогичного показателя 2015 года. Подготовка к проведению ЭКСПО-2017 помогла создать новые рабочие места в регионах, обеспечив предприятия заказами на поставку продукции. Стоимость строительства объектов выставки за счет бюджета сократилась на 302 млрд тенге.

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В свою очередь Председатель Президиума Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» Тимур Кулибаев отметил высокую готовность объектов и организации выставки, а также то, что она открывает широкие возможности для бизнеса.

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Глава НПП подчеркнул, что еще задолго до подписания Соглашения  Нацпалата и Национальная компания «ЭКСПО» начала совместное сотрудничество по многим направлениям, касающихся привлечения казахстанских товаропроизводителей и развития туризма. Тимур Кулибаев отметил, что на сегодняшний день заключено контрактов для отечественных товаропроизводителей на сумму более 50 млрд тенге, и эта работа будет продолжена.

«Очень важно то, что во время проведения ЭКСПО в Астану приедет большое количество людей, и, конечно, огромные возможности открываются для бизнеса столицы - это гостиницы, рестораны, различные развлекательные заведения, сфера обслуживания. Будет очень большой наплыв туристов из многих стран, - сказал Кулибаев. - Поэтому перед отечественным бизнесом стоят большие задачи по достойному проведению ЭКСПО».

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«Астана ЭКСПО» разработала 73 турмаршрута. Глава НПП  уверен, что в Казахстане есть что показать: прекрасные природные парки, исторические места и т.д.

«Для НПП туризм является одним из важных приоритетов в развитии бизнеса в Казахстане, создает много рабочих мест, дает толчок занятости в смежных отраслях, поскольку потребляется продукция сельского хозяйства, сувенирная продукция, одежда, торговля, все это туризм за собой тянет. Мы очень надеемся, что ЭКСПО станет хорошим стимулом для развития туризма», - сказал Тимур Кулибаев.  

Глава ЭКСПО-2017 добавил, что выставка в Астане - это уникальный шанс для отечественных предпринимателей развивать сферу услуг. 

«ЭКСПО дает возможность в продвижении на глобальном рынке, популяризации отечественных брендов, налаживанию коммерческих связей. У нас есть прекрасная возможность развить туристскую индустрию – не только въездной, но и внутренний туризм. Более того, мы не ограничиваемся периодом подготовки и проведения ЭКСПО-2017. Огромный пласт работы предстоит и после выставки. Мы работаем над детальной концепцией развития территории в поствыставочный период», - подчеркнул Ахметжан Есимов.

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В ходе встречи Председателю Президиума НПП «Атамекен» Тимуру Кулибаеву представили возможности предпринимателей для развития бизнеса в рамках ЭКСПО-2017, а также ознакомили с содержательной программой выставки.   

 

  • Источник:
  • НПП "Атамекен"
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