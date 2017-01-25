Онлайн-сервисы перевозок укрепляют позиции

Власти Алматы расширяют сотрудничество с интернет-проектами, специализирующимися в транспортной сфере, полагая, что такое сотрудничество пойдет на пользу как жителям южной столицы, так и ее гостям, число которых должно увеличиться в дни предстоящей Универсиады. На этой неделе АО "Центр развития Алматы" подписало меморандум о сотрудничестве с онлайн-сервисом пассажирских перевозок inDriver.

inDriver - международный интернет-агрегатор перевозок, работающий на рынке России, Казахстана, Узбекистана и Мьянмы. Сервис онлайн-заказа поездок, разработанный в Якутске, охватывает на сегодняшний день 70 городов. Согласно данным, озвученным представителем inDriver в Казахстане Павлом Платоновым, на сегодняшний день в компании работают 75 человек. Общее число установок приложения inDriver в четырех странах превысило 5 млн. По этому показателю компания входит в ТОП-5 сервисов на территории стран СНГ. При этом представитель компании не исключает, что в 2017 году inDriver может выйти на второе место после «Яндекс. Такси». В Казахстане кроме доступа к услуге внутригородских перевозок, inDriver развивает услуги доставки еды, грузовых и междугородних перевозок; последнее направление на казахстанском рынке в цивилизованном формате практически не развивалось, отмечают разработчики сервиса.

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Казахстанские пользователи впервые получили возможность оценить услуги inDriver в 2014 году, и приложение быстро стало популярным, поскольку на тот момент аналогичных сервисов заказа такси не существовало даже на рынках крупных городов. Первым городом, в котором стартовал проект, стала Астана, и уже в первые месяцы сервис завоевал популярность у тысяч столичных жителей.

После того, как в апреле прошлого года inDriver в Казахстане оказался заблокирован решением Комитета транспорта Министерства транспорта и коммуникаций, компания приняла решение изменить концепцию деятельности на казахстанском рынке. Основная претензия со стороны ведомства в прошлом году заключалась в том, что inDriver классифицировался Комитетом транспорта как информационно-диспетчерская служба такси, а этот статус обязывает соблюдать ряд требований, в частности, например, работать с автомобилями, оснащенными особыми опознавательными знаками, обеспечивать своевременное прохождение техосмотра для транспорта и медосмотра – для водителей.

При этом сам inDriver позиционировал себя как интернет-агрегатора для онлайн-взаимодействия пользователей, своего рода базу данных заказов, которые оставляют желающие совершить поездку. «С нынешнего года, следуя тенденциям и требованиям законодательства, мы начали работу на основании договора аренды транспорта с экипажем. В этом случае к сервису не предъявляют столь жесткие требования, как к службе такси. В то же время мы работаем в полном соответствии с законодательством РК, все водители должны быть зарегистрированы как индивидуальные предприниматели. У нас в приложении есть публичная оферта, и пользователь, устанавливая приложение на свой смартфон, соглашается с условиями этой публичной оферты», - пояснил Павел Платонов. Измененная модель организации транспортных услуг inDriver работает в соответствии с нормами Гражданского кодекса РК от 1 июля 1999 года и не относится к деятельности такси и информационно-диспетчерскому обслуживанию. На текущий момент в сервисе зарегистрированы порядка 12 тыс. казахстанских водителей.

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По словам заместителя председателя правления АО «Центр развития Алматы», советника акима по вопросам инноваций Асета Абдуалиева, inDriver выполнил поставленное регулирующими органами условие относительно регистрации компании в Казахстане и уплаты налогов в Алматы. По предварительным данным, компания может пополнить бюджет республики налоговыми поступлениями на 17 млн тенге.

Новизна и главная особенность inDriver, считает Павел Платонов, заключается в том, что цену за поездку назначает сам пассажир. Таким образом, создается рыночная система, через которую цены саморегулируются в зависимости от текущего соотношения водителей и пассажиров. Водитель сам выбирает заказ, ему не навязывают обязательное выполнение поездки, как в классических службах такси. Если водителя устраивает озвученная цена, или ему по пути, он перезванивает заказчику, если нет – последний продолжает поиск подходящего варианта. В среднем поездка обходится в 400 тенге, оплата осуществляется наличными.

Распределение заказа происходит по формулам, учитывающим тип города, геолокацию и внутренний рейтинг самого водителя. Система внутреннего рейтинга, основанная в том числе на отзывах предыдущих пользователей, отмечают представители сервиса, позволяет контролировать как качество сервиса, так и безопасность перевозок. Напомним, что инициаторы блокировки сервиса в числе прочих аргументов приводили отсутствие гарантий безопасности. В компании, в свою очередь, отмечают, что проверка документов водителей – один из главных моментов. В сервисе ведется полная история поездок, поддержка пользовательских рейтингов, работает служба качества сервиса. Водитель с низким рейтингом вряд ли может рассчитывать на хороший заказ. В свою очередь, пользователь, оформляя заказ, имеет представление, какой автомобиль он выбирает и какой водитель окажется за рулем.

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Отвечая на вопрос «Къ» о готовности конкурировать с аналогичными интернет-сервисами, вышедшими на рынок Казахстана за период блокировки деятельности компании, представитель inDriver выразил мнение, что все участники рынка смогут работать в условиях здоровой конкуренции. "Про объем перевозок пока говорить сложно, но наша компания занимает довольно хорошую позицию, в том числе в регионах. В Казахстане пока работает только три основных игрока – inDriver, Uber, «Яндекс. Такси». В России, например, таких сервисов больше, и места хватает всем", - считает сотрудник inDriver.

Блокировка inDriver в Казахстане

В апреле 2016 года деятельность inDriver в Казахстане была заблокирована по инициативе Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию РК. В качестве причины указывалось нарушение пункта 4 статьи 26 Закона РК "Об автомобильном транспорте". Ведомство мотивировало решение тем, что в соответствии с законом информационно-диспетчерская служба такси, создаваемая лицом, не являющимся перевозчиком такси, должна заключить договор по информационно-диспетчерскому обслуживанию с перевозчиками, включенными в Реестр перевозчиков такси. Также было указано, что информационно-диспетчерская служба такси может оказывать свои услуги перевозчикам, которые исполняют все оговоренные требования, предъявляемые к субъектам рынка такси. В Комитете транспорта также акцентировали внимание на то, что в течение года со стороны официальных таксопарков поступали жалобы на действия inDriver.