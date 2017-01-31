Polymetal увеличил свою долю в Тарутинском медном месторождении до 100%

Polymetal International plc (совместно с дочерними компаниями, далее именуемое «Полиметалл», «Компания» или «Группа») объявила о полной консолидации своей доли в ООО «Восточный Базис», которое владеет лицензией на разработку Тарутинского медного месторождения («Тарутинское»), с 75% до 100%.

Полиметалл приобрел дополнительные 25% у Gerosena Trading Ltd, владельца оставшейся доли в ООО «Восточный Базис», увеличив долю в Тарутинском до 100%. Вознаграждение составляет US$ 10 млн, которые подлежат выплате акциями Компании в количестве 893 575 новых акций («Акции Вознаграждения», 0.2% от увеличенного акционерного капитала в форме обыкновенных акций). Количество Акций Вознаграждения было определено путем деления суммы вознаграждения на цену закрытия акций Полиметалла за один день до завершения сделки.

Тарутинское является типичным золотомедным скарновым месторождением и прекрасно соответствует стратегии Полиметалла по созданию перерабатывающих хабов. Месторождение обеспечит легкодоступным сырьем, пригодным для отработки открытым способом, флотационную фабрику Варваринское, расположенную в Казахстане в 150 км от места добычи.

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Оценка запасов месторождения будет готова в III квартале 2017 года, начало добычи запланировано на 2018 год. Полиметалл планирует в течение 2018-2020 годов ежегодно доставлять и перерабатывать на Варваринском до 300 тыс. тонн руды и производить 4-5 тыс. тонн меди в год. Первоначальные инвестиции в Тарутинское не превысят US$ 5 млн, так как в карьере планируется использовать горную технику с других предприятий Полиметалла.

Площадь Тарутинского лицензионного участка составляет 1.8 км2, он расположен в 28 километрах от города Чесма (население около 7 тысяч человек) в Челябинской области России. Инфраструктура региона хорошо развита, в 20 километрах от месторождения находится железнодорожная станция.

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«Мы решили консолидировать долю владения в Тарутинском до 100%, так как оно является естественным месторождением-спутником для Варваринского хаба и увеличивает его ресурсную базу по меди, – заявил Виталий Несис, главный исполнительный директор Группы Полиметалл. – Ожидаем, что в уже ближайшей перспективе Тарутинское начнет генерировать денежный поток».

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Заявка о включении в официальный перечень ценных бумаг была отправлена на Лондонскую Фондовую Биржу и в Управление Великобритании по листингу (UKLA), и ожидается, что Акции Вознаграждения будут допущены к торгам на Лондонской фондовой бирже 2 февраля 2017 года. После размещения общий выпущенный акционерный капитал Компании составит 429 155 913 акций без номинала, каждая из которых предоставляет право одного голоса.