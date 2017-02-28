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Председатель "Байтерека" принял участие в инвестфоруме в Сочи

28.02.2017 18:26   428   0

Ерболат Досаев принял участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи, в ходе которого провел ряд встреч с официальными лицами и руководителями российских бизнес-структур, передает пресс-служба АО «Национальный управляющий холдинг «Бәйтерек».

Ерболат Досаев встретился с Президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, Министром экономического развития Максимом Орешкиным и заместителем Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации Андреем Слепневым, с которыми была обсуждена повестка двустороннего торгово-инвестиционного сотрудничества. 
 
Глава Холдинга «Байтерек» обсудил вопросы приграничного торгово-инвестиционного сотрудничества с губернаторами Челябинской области Борисом Дубровским, Оренбургской области Юрием Бергом и Омской области Виктором Назаровым. 
 
Из деловых кругов Ерболат Досаев встретился с генеральным директором Российского экспортного центра Петром Фрадковым, Вице-президентом АО «Газпромбанк» Сергеем Некрасовым, Президентом - Председателем правления ПАО «Сбербанк России» Германом Грефом и Председателем правления Евразийского банка развития Дмитрием Панкиным. 
 
Резюмируя итоги двухдневного Форума, глава Холдинга отметил, что «развитие сотрудничества Холдинга «Байтерек», обмен опытом и передовыми банковскими технологиями с ведущими российскими финансовыми организациями и институтами развития будут способствовать дальнейшему укреплению торгово-экономических связей и увеличению инвестиций двух стран».

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ФОТО: dixinews.kz

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