PSA Group договорилась выкупить Opel у концерна General Motors за 2,2 млрд евро

Сделка включает немецкое производство Opel, дочернее британское предприятие Vauxhall, а также финансовые операции дочерних предприятий GM. BNP Paribas SA намерен выкупить 50% финансового бизнеса почти за 450 млн евро, передает vestifinance.ru.

Концерн General Motors, которому на протяжении почти 90 лет принадлежала компания Opel, решил избавиться от актива, поскольку ему не удалось выйти на уровень безубыточности к 2016 г., что способствовало потерям в $9 млрд с 2009 г.

В PSA (марки Peugeot и Citroen) уверены, что примерно 1,2 млн ежегодных поставок Opel позволит им укрепить собственный оборот за счет распределения расходов на разработку новых транспортных средств через более крупную сеть.

Сделка включает немецкое производство Opel, дочернее британское предприятие Vauxhall, а также финансовые операции дочерних предприятий GM. BNP Paribas SA намерен выкупить 50% финансового бизнеса почти за 450 млн евро.