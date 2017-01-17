QAZAQ AIR принесла своим пассажирам извинения за доставленные неудобства

Капитан воздушного судна авиакомпании QAZAQ AIR, готовившегося к вылету рейсом IQ396 по маршруту Атырау–Актобе 15 января 2017 года, не прошел медицинское освидетельствование и был отстранен от выполнения полета. В ходе проверки пилот был заподозрен в употреблении алкоголя накануне вылета рейса.

Экипаж был заменен на резервный и в связи с производственными причинами вылет рейса IQ396 был перенесен на 7:00 по времени Астаны 16 января 2017 года.

Всего на рейс IQ396 было зарегистрировано 46 пассажиров. В связи с переносом рейса 20 иногородних пассажиров были размещены в гостиницах города Атырау, а также обеспечены транспортом и питанием.

Сегодня в назначенное время рейс IQ396 вылетел по маршруту, пассажиры были перевезены.

В связи с этим авиакомпанией QAZAQ AIR начато собственное служебное расследование обстоятельств дела, проводятся необходимые процедуры, включая полное медицинское обследование пилота.

Детали и дополнительная информация будет предоставлена по мере ее появления.

Авиакомпания QAZAQ AIR приносит своим пассажирам извинения за доставленные неудобства.