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РД КМГ опубликовал операционные результаты за 2016 год

27.01.2017 15:14   931   0

АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» объявило операционные результаты за 2016 год.

Добыча

РД КМГ с учетом долей в ТОО «СП «Казгермунай» (КГМ), АО «Каражанбасмунай» (CCEL) и «ПетроКазахстан Инк.» (ПКИ) в 2016 году добыла 12 154 тыс. тонн нефти (245 тыс. баррелей в сутки), на 2% меньше, чем в 2015 году.

АО «Озенмунайгаз» (ОМГ) добыло 5 555 тыс. тонн (112 тыс. баррелей в сутки), что на 1% больше по сравнению с 2015 годом. АО «Эмбамунайгаз» (ЭМГ) добыло 2 832 тыс. тонн (57 тыс. баррелей в сутки), на 0,3 % больше, чем в 2015 году. В результате общий объем добычи ОМГ и ЭМГ составил 8 387 тыс. тонн (169 тыс. баррелей в сутки), что на 1% больше по сравнению с 2015 годом.

Доля РД КМГ в добыче компаний CCEL, КГМ и ПКИ в 2016 году составила 3 767 тыс. тонн (76 тыс. баррелей в сутки), на 6% меньше, чем в 2015 году, главным образом, в связи с естественным снижением уровня добычи нефти в ПКИ.

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Поставки сырой нефти и реализация нефтепродуктов

Реализация ОМГ и ЭМГ в 2016 году составила 8 405 тыс. тонн сырой нефти (165 тыс. баррелей в сутки), в том числе 4 946 тыс. тонн (97 тыс. баррелей в сутки) сырой нефти на экспорт, что составляет 59% от общего объема реализации и 3 459 тыс. тонн (68 тыс. баррелей в сутки) сырой нефти на внутренний рынок. Кроме того, 4 тыс. тонн нефтепродуктов реализованы на внутреннем рынке.

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Из 3 459 тыс. тонн (68 тыс. баррелей в сутки) сырой нефти, поставленных ОМГ и ЭМГ на внутренний рынок, 2 578 тыс. тонн (51 тыс. баррелей в сутки) были поставлены на Атырауский нефтеперерабатывающий завод (АНПЗ) и 881 тыс. тонн (17 тыс. баррелей в сутки) на Павлодарский нефтехимический завод (ПНХЗ).

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В первом квартале 2016 года, до перехода на схему самостоятельного процессинга нефти, поставки на внутренний рынок составили 830 тыс. тонн нефти. В апреле-декабре 2016 года на внутренний рынок было поставлено 2 629 тыс. тонн нефти для последующей переработки.

Реализация нефтепродуктов в апреле-декабре 2016 года в соответствии со схемой самостоятельного процессинга нефти составила 2 324 тыс. тонн нефтепродуктов. Более подробная информация по объемам реализации нефтепродуктов представлена в таблице №2 ниже.

Доля поставок на внутренний рынок из ресурсов ОМГ и ЭМГ выросла до 41% в 2016 году по сравнению с 33% в 2015 году. Как сообщалось ранее, планируется, что доля поставок на внутренний рынок в 2017 году составит 2,9 млн тонн нефти (57 тыс. баррелей в сутки) или примерно 33% от общего объема продаж.

Доля от объемов продаж компаний CCEL, КГМ и ПКИ, принадлежащая РД КМГ, составила 3 676 тыс. тонн нефти (75 тыс. баррелей в сутки), включая 1 832 тыс. тонн нефти (36 тыс. баррелей в сутки) на экспорт, что составляет 50% от общего объема продаж компаний. Реализация на внутренний рынок составила 1 844 тыс. тонн (39 тыс. баррелей в сутки).

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Структура поставок нефти Компании с учетом долей в КГМ, CCEL и ПКИ в 2016 году изменилась по сравнению с 2015 годом следующим образом: доля поставок на экспорт от общего объема реализации выросла с 52% до 56%, доля поставок на внутренний рынок увеличилась с 40% до 44% и поставки в Россию (Межправительственное соглашение) снизились с 8% до нуля.

Таблица №1. Добыча и реализация нефти и нефтепродуктов за 2016 год

Таблица №2. Производство и реализация нефтепродуктов за 2016 год

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