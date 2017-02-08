«Революция неизбежна» – директор компании «Филип Моррис Казахстан» о новой эре в табачной промышленности

Директор ФМК Айбат Ахметалимов считает неизбежной революцию в табачной индустрии. В своём недавнем интервью «Форбс Казахстан» он рассказал, почему мир в обозримом будущем может отказаться от столь привычного дыма сигарет.

Табачная индустрия стоит на пороге революционных трансформаций, и главная причина – огромный вред здоровью людей, который приносит дым сжигаемого табака. Практически по всему миру люди давно поняли, что курение очень вредно. Есть разные методы решения этой проблемы. Самый простой и очевидный – бросать курить. За последние 20 лет правительства десятков стран запустили экономические меры, стимулирующие людей отказываться от курения. Например, очень популярна мера повсеместного повышения акцизов – это должно сделать цену сигарет максимально «кусучей» и сподвигнуть людей отказаться от них.

Однако такой подход не всегда эффективен, отмечает Айбат Ахметалимов. Контрабанда, серый и чёрный рынок могут свести на нет усилия государства по ограничению экономической доступности табака. Это подтверждается опытом многих развитых и развивающихся стран. Есть и глобальные тренды, отслеживаемые аналитиками. Так, хотя курение и становится менее распространенной привычкой, но число курильщиков на Земле остаётся практически неизменным. По данным ВОЗ, сейчас в мире около 1,1 млрд. совершеннолетних курильщиков, и через 10 лет их число в абсолютных цифрах вряд ли уменьшится. Да, процент курящих уменьшается, но население-то растёт.

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Приверженность к курению, несмотря на его очевидную вредность, объясняется тем, что многим людям нравится вкус табака. Поэтому нужны другие меры, в дополнение к ограничительным, чтобы снизить вред от курения. И это может быть только замена табачного дыма чем-то менее вредным. Учёные поняли это уже давно, но не было соответствующих технологий.

И лишь относительно недавно на рынке появились системы, позволяющие людям чувствовать вкус и аромат табака, но в которых при этом нет процесса горения и, соответственно, нет тех химических реакций, приводящих к образованию опасных для здоровья продуктов горения С точки зрения токсикологии общеизвестно, что наиболее опасны для здоровья именно продукты горения, в том числе так называемая «смола». «Как уже давным-давно сказал известный медик Майкл Рассел, люди курят ради никотина, а умирают из-за смолы, – отмечает в своём интервью гендиректор ФМК. – Если потреблять табак, нагревая и не доводя его до температуры горения, то количество выделяемых вредных веществ значительно снижается по сравнению с дымом обычной сигареты. Это было известно учёным еще в 70-х годах прошлого века, но коммерчески успешные технологии появились не так давно».

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Компания Philip Morris International провела множество научных исследований на протяжении более 10 лет. В результате был создан продукт под названием IQOS – электрическая система нагревания табака. Система работает с табачными стиками – палочками, похожими на короткую сигарету.

«Это было сделано специально для того, чтобы сохранить схожий ритуал потребления для курильщика, – рассказывает Айбат Ахметалимов. – Но в стике содержится табак, предназначенный только для нагревания. Вставив стик в держатель, пользователь вдыхает пар от табака, нагретого до температуры не более 350°C. Общеизвестный факт из школьного курса: при такой температуре не происходит возгорания. Для сравнения: температура на кончике горящей сигареты достигает 800°C. Таким образом, вредное воздействие сводится к минимуму».

В «Филип Моррис» считают, что рынок традиционных сигарет начнёт постепенно сокращаться по мере массового распространения таких продуктов как IQOS. И в течение достаточно короткого периода времени сигарета может стать рудиментом, таким «олдскульным» атрибутом прошлого. Объясняется это естественным желанием людей жить дольше. Поскольку вкус пара в IQOS идентичен привычному вкусу дыма, люди будут выбирать именно IQOS, где нет смол, тяжёлых металлов и прочих особо опасных для здоровья продуктов горения.

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– Сейчас у табачной индустрии есть уникальная возможность послужить интересам общества и в то же время улучшить результаты бизнеса. Что может быть лучше, чем совпадение двух таких целей? - резюмирует глава «Филип Моррис Казахстан».