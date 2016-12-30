Роботы LG станут центром притяжения CES 2017

На следующей неделе в Лас-Вегасе компания LG Electronics (LG) представит к обзору передовые технологии роботов для демонстрации инноваций LG в области искусственного интеллекта, что, как ожидается, будет главной темой CES® 2017.

Используя мощные аналитические возможности обработки, роботизированная линейка от LG будет иметь возможность ориентироваться в сложных средах и расшифровать наиболее эффективные и действенные пути для выполнения задач, что сделает жизнь людей легче на каждом этапе взаимодействия.

Подобные нововведения LG уже можно увидеть в автоматизированном пылесосе LG HOM-BOT, а первые роботы (не для уборки) оснащены технологиями искусственного интеллекта, что позволяет использовать их в домашних условиях, в тандеме с другими смарт-устройствами, на открытом воздухе, а также в общественных местах:

Станция «Hub Robot» от LG предназначена для домашнего использования, будет также функционировать как шлюз управление умным домом и как личный помощник пользователя.

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Еще один робот, который будет представлен к обзору на выставке CES 2017 продемонстрирует новые возможности ухода за двором и садом.

Линейка роботов от LG будет также включать в себя модели, предназначенные для коммерческого использования в общественных местах, таких как аэропорты и гостиницы, чтобы улучшить опыт путешественников.

Новая коллекция роботов LG будет представлена на пресс-конференции компании LG на CES, 4 января в 8:00 утра PST в комплексе Mandalay Bay Resort and Casino в Лас-Вегасе и на выставке на стенде компании LG (центральный зал #11100) в Las Vegas Convention Center с 5 по 8 января 2017 года.